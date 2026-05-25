Tリーグ王者2名が無料で登場！ 光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」

記事ポイント ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が参加し、直接レクチャーやエキシビションマッチを提供します参加費無料・ラケット貸出あり、卓球未経験の子どもから大人まで参加できます抽選申込の締め切りは2026年5月31日（日）、2026年6月13日（土）に和光市総合体育館で開催されます ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズン優勝チームT.T彩たまの選手2名が参加し、直接レクチャーやエキシビションマッチを提供します参加費無料・ラケット貸出あり、卓球未経験の子どもから大人まで参加できます抽選申込の締め切りは2026年5月31日（日）、2026年6月13日（土）に和光市総合体育館で開催されます

乳酸菌生産物質の研究・製造・販売を行う光英科学研究所が、スポーツと健康をテーマにした無料の体験型イベント「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」を2026年6月13日（土）に開催します。

ノジマ Tリーグ 2024-2025シーズンで優勝を果たした埼玉県拠点のプロ卓球チームT.T彩たまから選手2名が参加し、参加者へのレクチャーや記念撮影の機会が提供されます。

参加費は無料で、ラケットの貸出も行われるため、道具を持っていない初心者でも参加できる環境が整えられています。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」





イベント名：第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026開催日時：2026年6月13日（土）14:00〜16:00（受付13:30〜）会場：和光市総合体育館（埼玉県和光市広沢3-1）参加費：無料（事前申込・抽選制）主催：光英科学研究所／T.T彩たま株式会社／株式会社セイカスポーツセンター後援：和光市教育委員会

「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」は、1969年創立の光英科学研究所が「健やかな腸内フローラへ」をテーマに展開する体験型スポーツイベントです。

2021年にT.T彩たまと企業パートナー契約を締結した光英科学研究所が、地域の子どもから大人まで幅広い世代を対象に毎年実施しており、今回で第4回目を迎えます。

当日は13:30から受付が始まり、14:00〜16:00の2時間にわたってプログラムが展開されます。

T.T彩たまはノジマ Tリーグ 2024-2025シーズンで優勝し、2025-2026シーズンもプレーオフ進出を果たした埼玉県拠点の男子プロ卓球チームです。

本イベントには選手2名が来場し、エキシビションマッチでプロの技術を披露するほか、参加者への直接レクチャーも担当します。

イベントプログラムの内容





イベントのプログラムは「プロ選手による卓球レクチャー」「参加型の挑戦コーナー」「腸活体操」「サイン会・記念撮影」の4つで構成されています。

腸活体操は和光市商工会との連携によるプログラムで、体を動かしながら腸内環境への意識を高める内容です。

プロ選手によるエキシビションマッチも予定されており、Tリーグトップクラスの技術を間近で観戦できます。

ラケットの貸出が用意されているため、卓球経験のない参加者も気軽に挑戦できます。

申込方法と抽選スケジュール

Tリーグ優勝チームのプロ選手から直接レクチャーを受けられる機会が、参加費無料で提供されるのは本イベントならではの特徴です。

ラケット貸出があるため道具を準備する必要はなく、卓球が初めての子どもも参加できます。

申込締め切りの2026年5月31日（日）まで受け付けが行われており、抽選結果は6月2日（火）に案内される予定です。

光英科学研究所「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 参加にあたって卓球の経験は必要ですか？

A. 卓球経験は不問です。

ラケットの貸出が用意されており、初めて卓球に触れる子どもを含む初心者でも参加できる環境が整えられています。

Q. 抽選の申込はどの方法で行えますか？

A. Googleフォームと、FAX（048-825-1030 宛：T.T彩たま）の2つの方法で受け付けています。

申込には氏名・電話番号・卓球歴・ラケットの有無の記載が必要で、申込期間は2026年5月31日（日）までです。

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