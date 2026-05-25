キャスター・中川絵美里がカメラマンに 第一弾は鷲見玲奈のデジタル写真集「気がつけば無我夢中でシャッターを」
キャスターとして活躍する中川絵美里（31）が、WEBマガジン『Newsクランチ！』で連載中の撮影企画『そっと、切り取る』から、アザーカットで構成したデジタル限定写真集をシリーズ化することが決定した。第1弾として、フリーアナウンサー・鷲見玲奈を撮影した『陽だまりの中の鷲見玲奈』が5月26日に配信される。
【写真】鷲見玲奈の写真集を撮影した中川絵美里
『そっと、切り取る』は、中川が趣味のカメラを手に、親交のある仲間たちを自身のコンセプトやシチュエーションのもと撮影する連載企画。キャスターとして『情報7daysニュースキャスター』などで活動する一方、カメラマンとしても表現の幅を広げてきた中川が、被写体の自然な魅力を引き出してきた。
今回スタートするデジタル写真集シリーズでは、連載掲載時には収めきれなかったアザーカットを中心に構成。第1弾に登場する鷲見との撮影では、ロケ地選定も中川自身が担当し、バーベキューを楽しむ様子を通じて飾らない表情を切り取った。
親交の深い間柄だからこそ見せる柔らかな表情や、プライベート感あふれる姿も見どころのひとつ。中川は毎回「ほかでは見られない表情」を引き出すことを重視しているといい、今回の作品でも2人の親密な関係性が感じられる内容となっている。
中川は「趣味と呼ぶにも、まだまだ手探り。そんな初心者カメラマンとして始まった連載が、まさかこんなに早く電子書籍という形で皆さんにお届けできるとは思っていなかったので、驚きと嬉しさでいっぱいです。記念すべき初回は、公私ともにお世話になっている 鷲見玲奈 さんを撮影させていただきました！」とコメント。
「 表情や空気感が次々と変わっていく玲奈さんに、気がつけば無我夢中でシャッターを切っていました。カメラマンとしてのはじまりの作品。ぜひ、たくさんの方にご覧いただけたらうれしいです！」と呼びかけている。
中川は、1995年3月17日生まれ。静岡県出身。身長153センチ。趣味はスポーツ観戦(サッカー、野球)、フィルムカメラ、古着巡り。特技はチアダンス、護身術。JFAサッカー4級審判、JFAスポーツマネージャー(GRADE2)、野球知識検定の資格を持つ。2013年〜2015年読売巨人軍公式マスコットガール「Team Venus」に所属し話題に。
その後キャスターに転身し、主な出演作に日本テレビ『Oha!4 NEWS LIVE』、NHK BS『Jリーグタイム』のキャスターなど。現在はTBS『情報7daysニュースキャスター』にてお天気キャスター、podcast 『PITCH SIDE〜日本サッカーここだけの話〜』、静岡第一テレビ『KICKOFF,everyしずおか』、テレビ静岡『くさデカ』など、多岐にわたり出演中。
【写真】鷲見玲奈の写真集を撮影した中川絵美里
『そっと、切り取る』は、中川が趣味のカメラを手に、親交のある仲間たちを自身のコンセプトやシチュエーションのもと撮影する連載企画。キャスターとして『情報7daysニュースキャスター』などで活動する一方、カメラマンとしても表現の幅を広げてきた中川が、被写体の自然な魅力を引き出してきた。
親交の深い間柄だからこそ見せる柔らかな表情や、プライベート感あふれる姿も見どころのひとつ。中川は毎回「ほかでは見られない表情」を引き出すことを重視しているといい、今回の作品でも2人の親密な関係性が感じられる内容となっている。
中川は「趣味と呼ぶにも、まだまだ手探り。そんな初心者カメラマンとして始まった連載が、まさかこんなに早く電子書籍という形で皆さんにお届けできるとは思っていなかったので、驚きと嬉しさでいっぱいです。記念すべき初回は、公私ともにお世話になっている 鷲見玲奈 さんを撮影させていただきました！」とコメント。
「 表情や空気感が次々と変わっていく玲奈さんに、気がつけば無我夢中でシャッターを切っていました。カメラマンとしてのはじまりの作品。ぜひ、たくさんの方にご覧いただけたらうれしいです！」と呼びかけている。
中川は、1995年3月17日生まれ。静岡県出身。身長153センチ。趣味はスポーツ観戦(サッカー、野球)、フィルムカメラ、古着巡り。特技はチアダンス、護身術。JFAサッカー4級審判、JFAスポーツマネージャー(GRADE2)、野球知識検定の資格を持つ。2013年〜2015年読売巨人軍公式マスコットガール「Team Venus」に所属し話題に。
その後キャスターに転身し、主な出演作に日本テレビ『Oha!4 NEWS LIVE』、NHK BS『Jリーグタイム』のキャスターなど。現在はTBS『情報7daysニュースキャスター』にてお天気キャスター、podcast 『PITCH SIDE〜日本サッカーここだけの話〜』、静岡第一テレビ『KICKOFF,everyしずおか』、テレビ静岡『くさデカ』など、多岐にわたり出演中。