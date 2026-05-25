『ラヴィット！』パ・リーグとコラボ！6球団のホームゲームに豪華布陣＆グッズも【一覧】
TBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）では、パ・リーグとコラボすることが決定した。
【画像】『ラヴィット！』パ・リーグとコラボ！グッズ一覧
6月27日にZOZOマリンスタジアムで開催される「千葉ロッテマリーンズVS福岡ソフトバンクホークス」を皮切りに、期間中の6球団のホームゲームに青木マッチョ（かけおち）をはじめ、なすなかにし、アルコ＆ピース、見取り図、モグライダー、ニューヨーク、ぼる塾、かが屋、令和ロマンといったラヴィット！ファミリーが出演。さらに『ラヴィット！』の大人気の番組公式キャラクター・ラッピーも登場し、さまざまな爆笑企画満載でパ・リーグの熱戦を後押しする。
コラボ実施日には各球場でセレモニアルピッチや、出演者たちによるスターティングメンバーアナウンス、イニング間のミニイベント、ラッピーのアナウンスなどを予定。また、各球場では『ラヴィット！』×パ・リーグ6球団の限定コラボグッズも販売される。
■試合日程と出演者（予定）
6月27日（土）千葉ロッテマリーンズVS福岡ソフトバンクホークス
ZOZOマリンスタジアム
アルコ＆ピース、青木マッチョ（かけおち）
7月1日（水）北海道日本ハムファイターズVSオリックス・バファローズ
エスコンフィールドHOKKAIDO
ぼる塾、青木マッチョ（かけおち）
7月5日（日）オリックス・バファローズVS埼玉西武ライオンズ
京セラドーム大阪
見取り図、青木マッチョ（かけおち）
7月15日（水）埼玉西武ライオンズVS千葉ロッテマリーンズ
ベルーナドーム
なすなかにし、モグライダー、青木マッチョ（かけおち）
7月19日（日） 東北楽天ゴールデンイーグルスVS埼玉西武ライオンズ
楽天モバイル最強パーク宮城
かが屋、青木マッチョ（かけおち）
7月23日（木）福岡ソフトバンクホークスVSオリックス・バファローズ
みずほPayPayドーム福岡
ニューヨーク、令和ロマン、青木マッチョ（かけおち）
■盛山晋太郎（見取り図）
昔のランニングコースが京セラドームの周りだったので、中に入れるのは感慨深いです。近くの大正駅（JR大阪環状線）には沖縄料理のお店が多いので行き帰りにはそこにも寄ってもらって楽しんでもらえればと思います。見取り図と青木マッチョ、ラッピーで行かせてもらいますが、いつもの『ラヴィット！』の雰囲気が京セラドームで披露できるかもしれないです。あくまでラッピーは生き物なんですが、何かをはがしてしまうかもしれません。それを見てもらって、より試合が盛り上がればと思います。皆さん是非直接見に来てください。
■リリー（見取り図）
7月5日に京セラドームのオリックス・バファローズvs埼玉西武ライオンズの試合にお邪魔させてもらうことになりました。オリックスｖｓ西武ですが、私はプロ野球のゲームで西武の工藤（公康）選手をずっと愛用してきました。そのころとは選手は違いますがとても楽しみにしています。
■青木マッチョ（かけおち）
自分、野球めちゃくちゃ好きなんですよ。兄に関しては軟式野球で全国大会に出場しています！絶対コラボのお役に立てると思いますので、皆さん是非見に来てください！
■グッズ情報
コラボを記念して番組公式キャラクター「ラッピー」と「ガガンモ」のオリジナルイラストを使ったグッズが発売！ スタジアムでの全力応援に欠かせないマフラータオルから、日常使いに最適なＴシャツまで、バラエティ豊かな全8アイテムをラインナップ。各球団公式ショップやTBS ECサイトにて順次販売を開始する。特別なコラボグッズを手に取り、パ・リーグ6球団の熱戦をさらに盛り上げよう！
【画像】『ラヴィット！』パ・リーグとコラボ！グッズ一覧
6月27日にZOZOマリンスタジアムで開催される「千葉ロッテマリーンズVS福岡ソフトバンクホークス」を皮切りに、期間中の6球団のホームゲームに青木マッチョ（かけおち）をはじめ、なすなかにし、アルコ＆ピース、見取り図、モグライダー、ニューヨーク、ぼる塾、かが屋、令和ロマンといったラヴィット！ファミリーが出演。さらに『ラヴィット！』の大人気の番組公式キャラクター・ラッピーも登場し、さまざまな爆笑企画満載でパ・リーグの熱戦を後押しする。
■試合日程と出演者（予定）
6月27日（土）千葉ロッテマリーンズVS福岡ソフトバンクホークス
ZOZOマリンスタジアム
アルコ＆ピース、青木マッチョ（かけおち）
7月1日（水）北海道日本ハムファイターズVSオリックス・バファローズ
エスコンフィールドHOKKAIDO
ぼる塾、青木マッチョ（かけおち）
7月5日（日）オリックス・バファローズVS埼玉西武ライオンズ
京セラドーム大阪
見取り図、青木マッチョ（かけおち）
7月15日（水）埼玉西武ライオンズVS千葉ロッテマリーンズ
ベルーナドーム
なすなかにし、モグライダー、青木マッチョ（かけおち）
7月19日（日） 東北楽天ゴールデンイーグルスVS埼玉西武ライオンズ
楽天モバイル最強パーク宮城
かが屋、青木マッチョ（かけおち）
7月23日（木）福岡ソフトバンクホークスVSオリックス・バファローズ
みずほPayPayドーム福岡
ニューヨーク、令和ロマン、青木マッチョ（かけおち）
■盛山晋太郎（見取り図）
昔のランニングコースが京セラドームの周りだったので、中に入れるのは感慨深いです。近くの大正駅（JR大阪環状線）には沖縄料理のお店が多いので行き帰りにはそこにも寄ってもらって楽しんでもらえればと思います。見取り図と青木マッチョ、ラッピーで行かせてもらいますが、いつもの『ラヴィット！』の雰囲気が京セラドームで披露できるかもしれないです。あくまでラッピーは生き物なんですが、何かをはがしてしまうかもしれません。それを見てもらって、より試合が盛り上がればと思います。皆さん是非直接見に来てください。
■リリー（見取り図）
7月5日に京セラドームのオリックス・バファローズvs埼玉西武ライオンズの試合にお邪魔させてもらうことになりました。オリックスｖｓ西武ですが、私はプロ野球のゲームで西武の工藤（公康）選手をずっと愛用してきました。そのころとは選手は違いますがとても楽しみにしています。
■青木マッチョ（かけおち）
自分、野球めちゃくちゃ好きなんですよ。兄に関しては軟式野球で全国大会に出場しています！絶対コラボのお役に立てると思いますので、皆さん是非見に来てください！
■グッズ情報
コラボを記念して番組公式キャラクター「ラッピー」と「ガガンモ」のオリジナルイラストを使ったグッズが発売！ スタジアムでの全力応援に欠かせないマフラータオルから、日常使いに最適なＴシャツまで、バラエティ豊かな全8アイテムをラインナップ。各球団公式ショップやTBS ECサイトにて順次販売を開始する。特別なコラボグッズを手に取り、パ・リーグ6球団の熱戦をさらに盛り上げよう！