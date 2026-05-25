眉が浮くのはバランスのせい！顔型別・眉の理想バランス完全ガイド

トップアイデザイナーのクボタマイです。キレイに眉を整えたのに、なんだか垢抜けない…。そんなお悩みはありませんか？実はその原因、顔型と眉のバランスが合っていないからかもしれません。今回ご紹介する「顔型別おすすめの眉デザイン」を参考に、自分に合った眉を見つけてください♡

【詳細】他の記事はこちら

自分の顔型に合うデザインの眉にするべき理由

眉はお顔の印象を大きく左右する大切なパーツ。

自分の顔型に合ったデザインを知ることで、より魅力的でバランスの取れた印象に近づけます♡

今回は、顔型別におすすめの眉デザインをご紹介します！

丸顔さん

全体的に丸みのあるフェイスラインが特徴の丸顔さん。親しみやすく、やわらかい雰囲気や若々しい印象を持たれやすい顔型です。

その一方で、「顔が大きく見えやすい」「輪郭がぼんやり見える」と感じる方も少なくありません。

眉の理想バランス

そんな丸顔さんには、眉尻長めのなだらかなアーチ眉がおすすめ♡

緩やかに眉山を作ることで縦のラインが生まれ、お顔に立体感が出ます。さらに、眉尻を少し長めに描くことで余白が自然に埋まり、小顔効果も期待できます。

面長さん

縦のラインが強調されやすい面長さんは、落ち着いた印象や大人っぽさ、上品な雰囲気を持っているのが魅力です。





反対に、「きつく見られやすい」「可愛らしい印象になりにくい」と感じることも。

眉の理想バランス

そんな面長さんには、ナチュラルな平行眉がおすすめ！

眉に角度をつけすぎず、横のラインを意識して仕上げることで、縦長感をやわらげることができます。また、面長さんは横幅が狭く見えやすいため、眉を長く描きすぎないこともポイントです。

可愛らしくやわらかい印象に寄せたい場合は、眉マスカラで眉色を明るくすると、抜け感が出てさらにおすすめです♡

ベース顔さん

エラやハチが張りやすいベース顔さんは、直線的なフェイスラインが特徴。意志の強さやクールさ、ヘルシーな印象を感じさせる魅力があります。

ただ、骨格がしっかりしている分、「きつく見えてしまう」と悩む方も多い顔型です。

眉の理想バランス

そんなベース顔さんには、ほんのりカーブをつけたストレートアーチ眉がおすすめ♡

眉山に自然なカーブをつけてメリハリを出すことで、フェイスラインをすっきり見せることができます。

反対に、直線的すぎる眉は角張った印象を強調してしまうため、程よく丸みを加えてやわらかさを演出するのがポイントです。

眉はほんの少し形を変えるだけでも、お顔全体の印象がぐっと変わります。

「なんだかしっくりこない…」と感じている方は、ぜひ自分の顔型に合ったバランスを意識してみてください♡

自分にぴったりの眉を見つけて、もっと垢抜けた理想の自分を叶えましょう！