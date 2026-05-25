100均で見つけた最適解！「もうバッグ持たなくていいじゃん！」「ポケットなくても困らない」

スポーツウェアやワンピースを着た日に、「鍵だけ入れたいのにポケットがない…」と困ること、ありませんか？セリアのアイテムなら、手首に固定して小物を持ち歩けるので、ちょっとした外出がかなり身軽になります。ウォーキングやジム帰りで荷物を最小限にしたいとき、フェスや散歩のときにも使いやすいサイズ感です。

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商品情報

商品名：どこでもミニポーチ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：縦6.5cm×横8.5cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4535792444146

手ぶらで歩ける感じがちょうどいい！セリアの『どこでもミニポーチ』

ちょっとそこまでの散歩や運動のときって、なるべく身軽でいたいもの。それでも、どうしても必要な持ち物って意外とあります。

鍵や小銭、イヤホンだけでいいのに、ポケットがない服だと持ち歩きに困ることも。そんな場面で役立つのが、『どこでもミニポーチ』です。

見た目はコンパクトなミニポーチですが、バンド付きなのが特徴。手首に固定して使えるので、バッグを持つほどでもない日にちょうどいいんです。

特にスポーツウェアはポケットなしのものも多いので、ランニングやウォーキング中にスマホ以外の小物をどう持つか、悩みがち。このポーチはそんな問題をクリアにしてくれます。

面ファスナーでしっかり固定！動いてもズレにくい！

バンドは長さ調節が可能。面ファスナーで留めるタイプなので、手首に合わせて固定できます。

本体はメッシュ素材なので、長時間つけても蒸れにくい作り。運動中でもベタつきにくく、圧迫感も気になりません。

ショルダーバッグのように歩くたび揺れたり、身体にぶつかったりしないので、両手を空けたまま動きやすいのも快適。フェスやイベントとも相性が良さそうです。

小さいので収納力は絞られますが、小銭や鍵、リップくらいなら十分入ります。必要最低限の小物だけを持てるので、荷物を増やしたくない場面で活躍します。

ウォーキングやランニング時も、ポケットの中で小物が暴れる感じが減るので動きやすさが変わります。コンビニに寄る程度なら、これだけで済ませられます。

バッグにつけてもスッキリ使える！

さらに、バッグの持ち手部分に取り付けて使うことも可能。カラビナ付きポーチのようにブラブラ揺れにくいので、バッグまわりをスッキリまとめたいときにも◎

有線イヤフォンやモバイルバッテリーのケーブルを短くまとめて使いたい場合にも便利です。

ただ、ひとつ気になったのは作りの個体差。縫製や形に少し歪みがあるものもありました。100円商品なので、このあたりは売り場でよく見比べながら選ぶのがよさそうです。

今回は、セリアの『どこでもミニポーチ』をご紹介しました。

バッグを持つほどではないけれど、ポケットだけじゃ足りない。そんな日のちょうどいい持ち方を探している人にオススメです。気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。