「あとちょっと足りない…を秒で解決」「この夏毎日お世話になります」100均日焼け対策グッズ

暑くなると気になってくるのが、うっかり日焼け。UVパーカーや長袖を着ていても、「手の甲が出ちゃって、カバーしきれない…！」なんてこと、ありますよね。そんな小さなストレスを解決してくれる便利アイテムを、ダイソーで発見。毎日の通勤やお出かけ、自転車移動にもぴったりで、この夏かなり頼れる予感です♡

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商品情報

商品名：ショートアームカバー（内メッシュ、黒、さらさら生地）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480118949

長さ（約）：20cm

暑い夏に頼れる！ダイソーの110円ショートアームカバー

ダイソーの季節もの売り場で見つけた「ショートアームカバー（内メッシュ、黒、さらさら生地）」。これからの季節は、できるだけ素肌を守りたい…という方にぴったりな便利アイテムです。

ブラックカラーで使いやすく、さらさらとした生地感なので暑い日でも快適。見た目もシンプルだから、カジュアルコーデにもすっとなじんでくれますよ。

「あとちょっと足りない…」問題を秒で解決！

実は筆者、UV対策用のパーカーを愛用しているのですが、袖丈が少し足りず手の甲だけ日差しにさらされるのが地味に気になっていました…。

そんな「あとちょっと足りない問題」を解決してくれたのが、このアームカバー！

ショート丈だからパーカーやシャツと合わせやすく、手軽にUV対策を強化できます。

実際に使ってみて感動したのが、快適な着け心地。履き口がゆったりしているので着脱しやすく、締め付け感が少ないのが嬉しいです。

メッシュ仕様で快適♪スマホ操作もラクラク

さらに裏面はメッシュ仕様になっているため、空気が通りやすく蒸れにくいのも◎。親指を通せる指付きタイプだからズレにくく、しっかり手の甲をカバーしてくれます。

指先は出るデザインなので、スマホ操作やお会計もスムーズで、日常使いしやすい工夫が満載です♪

今回は、ダイソーの『ショートアームカバー（内メッシュ、黒、さらさら生地）』をご紹介しました。

コンパクトなので持ち歩きもしやすく、急な日差し対策にも活躍。シンプルな黒だから服装を選びにくく、大人女子でも取り入れやすいのが助かります！

この夏のUV対策に、ぜひ取り入れてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。