まだ売ってたの！？「やっぱりこのタイプだと安心だわ〜！」昔ながらの100均虫対策グッズ

ダイソーで昔ながらの『ハエ取りテープ』を発見！まだ売ってたんだ…と思いつつ、薬剤不使用で安心して使えるとのことで試してみました。いざ開封してみると、使い手目線の嬉しい工夫が施されたキャップに感動！強力な粘着剤で虫をキャッチしてくれます。殺虫剤を気軽に使えないご家庭や水槽のあるご家庭におすすめです！

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商品情報

商品名：ハエ取りテープ（押しピン付、3個）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：テープ伸長時79cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480745763

懐かしいけど意外と優秀！ダイソーの『ハエ取りテープ（押しピン付、3個）』

気温が高くなってくると、気になるのがコバエなどの虫の発生。ただ、殺虫剤を気軽に使えないというご家庭も多いと思います。

そんなお悩みには、ダイソーの『ハエ取りテープ（押しピン付、3個）』がおすすめです！テープタイプの昔ながらのハエ取りグッズです。

筒形の形状でとてもコンパクト。置き場所にも困りません。

3個入りで110円（税込）なので、気軽に交換しやすいのもGOOD◎

付属の紐を引っ張り、キャップを取り外します。

キャップを取り外すと、中にはくるくるとまとめられたテープが入っています。紐を引き出すと、テープが出てくる仕様です。

キャップ部分にピンが付いているのも嬉しいポイント！押しピンを別途用意する必要がなく、これなら気にせず処分もしやすいです。

こういった点はさすがダイソー！使い手目線のよく考えられた商品だなと思いました。

ニオイがなく使いやすい◎薬剤不使用で室内でも安心して対策できる！

紐を引っ張って思い切り引き出してみました。テープの伸長時の長さは約79cmと十分長さがあります。

テープの表面には粘着剤が付いており、糸を引くくらいネバッとしています。髪の毛や服、壁紙などに付着したら取り除くのが困難なので、扱いには十分注意が必要です。

筆者は昔、祖母の家で髪の毛にハエ取りテープが付いてしまい、大変だった記憶があります…！

あとは、付属の押しピンで天井などに取り付ければOK。誘引剤が入っているわけではないため、ニオイがなく使いやすいです。

手軽で安全に対策できますが、偶然止まったハエを捕らえる形なので、効果としてはあまり高くありません。ただ、殺虫剤や忌避剤などは室内用であっても水槽があるご家庭だと使えないことがあるので、その点この商品は安心して使えます。

今回は、ダイソーの『ハエ取りテープ（押しピン付、3個）』をご紹介しました。

虫がテープに貼り付いた様子が目に見えて分かるため、見るのが苦手という方には少し厳しいかもしれません…。

とはいっても昔懐かしさを感じつつも、しっかりと使い勝手の良さが考えられた優秀な商品でした！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。