100均で200円だと…？！「もう専門店で買わなくていいじゃん！」「安いけど本格派」

ダイソーのシューケアグッズ売り場で見つけた『靴ブラシ（馬毛入り）』は、200円とは思えない本格派アイテム。毛足が長く適度なしなりがあり、ホコリや軽い汚れをしっかり落とせる実力が魅力。毛先にばらつきはあるものの、日常使いには十分なクオリティで、革靴だけでなくスニーカーのケアにも活躍しますよ♪

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商品情報

商品名：靴ブラシ（馬毛入り）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480595221

プチプラなのに本格的！ダイソーのシューケアグッズ

ダイソーのシューケアグッズ売り場で見つけた『靴ブラシ（馬毛入り）』は、200円とは思えないコスパの良さが魅力。

「もう専門店で買わなくてもいいのでは…？」と思ってしまうレベルにハイクオリティな作りで、隠れた名品と言っても過言ではありません。

見た目はシンプルですが、実際に手に取ると毛足が長く、ほどよいしなりがあります。一方で、よく見ると毛先の揃い方には少しばらつきがあり、長さが不均一な部分もあります。

高級なブラシと比べると値段相応なところはありますが、汚れを落とすという目的だけで考えれば問題なし。

細かい仕上がりにこだわるというより、まずは気軽にシューケアを始めたい方にぴったりです。

ダイソーの『靴ブラシ（馬毛入り）』を実際に使ってみた！

ブラシのしなりがちょうど良く、靴の表面にフィットしながらホコリや軽い汚れをしっかりかき出してくれます。

ブラッシングしていると、想像以上にスムーズに汚れが落ちていく感覚があり、日常のケアには十分すぎる性能です。

そして革靴だけでなく、スニーカーにもかなり便利でした。

特に土ホコリが付いたウォーキングスニーカーに使うと、ブラッシングするだけで表面のくすみが軽くなり、見た目の印象がかなり変わります。

白く汚れていたスニーカーも、元の色味が戻ったように感じられて満足度高めでした。

今回はダイソーの『靴ブラシ（馬毛入り）』をご紹介しました。

専門的なケア用品にいきなり手を出すのはハードルが高いですが、この価格なら気軽に試せるのが最大の魅力。

ダイソーのシューケアグッズの中でも、入門用としてかなり優秀な1本だと感じました。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。