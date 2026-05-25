グラビアアイドルの水咲優美（29）が24日、インスタグラムを更新。動画を投稿した。

水咲は「TBS上田晋也のサンデーQ ご覧くださりありがとうございました！」と視聴者へ感謝を伝え、動画をアップした。

水咲は、胸元が大きくV字に開いたキャミソールを着用。歩く度にたわわな104センチバストが揺れる様子を収めている。

続けて「えー、番組で暴露させていただきましたが、わたくし足臭いです これからは番組で勉強したケア方法でちゃんとケアして、そして多少臭くても開き直っていくもーーん」と明かした。

また「観てもらうのドっっキドキでした〜〜〜 めっちゃ恥ずかった」と番組出演を感想をつづった。

この投稿にフォロワーからは「臭いわけない」「スタイル抜群ですね!」「臭くないよー大丈夫」「めちゃくちゃ可愛い。ズルすぎる」とコメントが寄せられている。

水咲は、さいたま市出身。13年に芸能界デビュー。19年からグラビア活動を開始。身長164センチ。スリーサイズはB104−W66−H100センチ。バストはHカップ。趣味はサウナ、ピアノ、書道、ダンス。血液型B。