5月25日（月）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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今日の天気

先週から梅雨の気配は見えてきていますが、意外とまだ先になりそうです。 今日は晴れて暑くなり、夏のような天気となるでしょう。降水確率は午前中が0％で、午後は熊本地方や阿蘇地方で20％、県南部は10％です。阿蘇地方などで夕立があるかもしれません。

気温は高め

今朝の最低気温は熊本市で21.7℃と6月下旬並みでした。阿蘇市乙姫で17.6℃、人吉市で20.6℃、天草市本渡は19.7℃と朝から高めです。日中の最高気温は熊本市で32℃、天草市牛深で31℃、人吉市で28℃、阿蘇市乙姫で26℃の予想です。県内各地で東からの風が吹き、フェーン現象の影響で、熊本市などは特に気温が高くなりそうです。県内全域に乾燥注意報が発表されていますので、火の取り扱いに注意して、水分補給をしっかり行ってください。

明日以降の天気

明日以降は南に離れている前線が近づいてくるため、今日の晴れを洗濯などに有効に使ってください。あさって水曜日は、警報級の大雨となる可能性があります。

明子のささやき

今日で5月の真夏日の日数が最多タイ記録となりそうです。これまで最も多かったのが2013年の10日ですが、今年は昨日までにすでに熊本市で9日観測しています。今日真夏日になるのは間違いないのでこれで最多タイ記録となり、明日も30℃超えが予想されているため記録更新となりそうです。土日も真夏日の予想で今年は記録的に多いので、まだ5月だからと思わずエアコンも使って熱中症に注意してください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。