グラビアアイドルの橋本梨菜（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。沖縄でのノースリーブショットなどを公開した。

「先週はね、沖縄ロケにいってました 初めてのジャングリア 久しぶりの美ら海水族館 オリオンパークに行ったり、豚さんに癒されたり、、、、」と報告し、ノースリーブ姿での沖縄スナップショットなどをアップ。

「5/30にオンエアの『信州をカーナビUぐるっTV』ご覧くださいね。忙しい中でのロケだったけど沖縄の空気に癒された気がします。一足早く、、、、、梅雨でした。なんかご飯食べれなくてウエストぺったんこ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「可愛すぎる」「ス・テ・キ 最＆高」「めっちゃかわいい」「抜群のプロポーション」「日焼け後が最高すぎ！」「カワイイ」「笑顔可愛いすぎる！」などの声が寄せられている。

橋本の公式プロフィルは、身長1メートル58、3サイズは、B・88、W・58、H・85。足のサイズは24センチ。黒すぎるグラビアアイドルとしてグラビア・バラエティ番組などで活躍中で、「なにわのブラックダイヤモンド」とも呼ばれている。

趣味・特技は、旅行（主に南国）、日焼け。