【漢字間違い探しクイズ】見つけると爽快！「治」の中にある別の漢字は？ 1分以内で挑戦しよう
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
今回並んでいるのは「治」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。
ヒント：下半分のエリアに紛れています。
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▼解説
「治」と「冶」はよく似た形をしていますが、左側の点の数が異なります。「治」は3点の「氵（さんずい）」、「冶」は2点の「冫（にすい）」です。「冶」は「冶金（やきん）」など、金属を溶かして加工することを表す漢字です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回並んでいるのは「治」の漢字。よく似た別の漢字が1つだけ紛れています。制限時間は1分！ 集中力を高めて、別の漢字を探してみましょう。
問題：「治」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
ヒント：下半分のエリアに紛れています。
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正解：冶正解は上から4つ目、左から3つ目の「冶」でした。
「治」と「冶」はよく似た形をしていますが、左側の点の数が異なります。「治」は3点の「氵（さんずい）」、「冶」は2点の「冫（にすい）」です。「冶」は「冶金（やきん）」など、金属を溶かして加工することを表す漢字です。
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)