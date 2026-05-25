水晶玉子のプレミアムうさぎ占い　5月25日〜31日の運勢

【2026年5月25日〜31日の運勢】水晶玉子のプレミアムうさぎ占い（無料）

大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。

⾃分のうさぎタイプを知る

誇り高くマイペース

ライオンうさぎの今週の運勢手放すことで“大事な何か”を得られる。自分へのごほうびも◎

不要なものを手放したり、体のデトックスをしたりして、環境や自分自身をリセットすると気の流れがスムーズに。25日は、仕事が終わった後に小さなごほうびを用意すると、苦手なことや面倒なことも前向きに取り組めて、うまく進められそう。

ライオンうさぎの基本性格

顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。

柔軟でフレンドリー

ロップイヤーの今週の運勢引っ掛かるものを掘り下げて。新たな気づきが生まれる予感

小さな違和感や疑問が、運気の流れをいい方向へ導く力になります。気になることがあれば立ち止まって、その原因や理由を探ってみると、選ぶべきものや進むべき方向が見えてきそう。26日は新しい刺激が幸運のカギに。未体験のジャンルや場所、人に触れると◎。

ロップイヤーの基本性格

垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。

親切・明るい・わかりやすい

アンゴラうさぎの今週の運勢協力・協調がチャンスをつくる。一人で抱え込まないで

「まわりの期待に応えたい」という気持ちが強く、一人でがんばりすぎる傾向がありますが、今週はだれかにまかせたり、頼ったりしてみて。それが、前に進むための大事な選択に。特に27日はグループ行動が吉。自分とは違う考え、やり方、価値観から学ぶものが多そうです。

アンゴラうさぎの基本性格

モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。

独自の着眼点が光る

ウーリーうさぎの今週の運勢まっすぐ向き合う姿勢が運気を後押し。ストレートな自己表現も◎

何事にも正々堂々と挑むことで、努力がしっかり評価され、望む方向へと進みやすくなります。28日は、思いをストレートにぶつけるほどチャンスが生まれる日。身近な人とのやり取りで小さな行き違いが起きやすくなりますが、すぐにフォローをすれば大丈夫！

ウーリーうさぎの基本性格

小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。

包容力抜群な人気者

フレミッシュジャイアントの今週の運勢日常にメリハリを！小さな工夫が暮らしを心地よく整える

朝や夜のルーティンにひと工夫加えたり、生活習慣を整えたりすると運気にハリが生まれます。これまで後回しにしていた苦手なことや面倒なことも、スッと行動に移せそう。29日は、美容や健康の新しいケアを始めると◎。

フレミッシュジャイアントの基本性格

うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。

器用で順応性も抜群

野うさぎの今週の運勢まわりを頼っていいとき。チャレンジ欲も上昇中！

できないことは周囲に頼り、甘え上手になるほうがいい結果につながります。そのうえで義務的なことを前倒しで進めておくと、やりたいことにも挑戦できるでしょう。30日はリベンジや関係の修復にいい日。ていねいなやりとりが停滞していたことを動かします。

野うさぎの基本性格

野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。

行動力があり逆境に強い

レッキスの今週の運勢「原点に戻る」と開運に。ダラダラしていることに区切りを

あいまいにしていたことや先延ばしにしていたことを初心に返って見直すと、ケジメをつけられる運気です。ダラダラ続けている習慣や関係も、一度立ち止まって考え直してみて。特に31日は、すれ違っている意見やこじれた問題に向き合うと、別のやり方や可能性が見えてくるはず。

レッキスの基本性格

スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。

美意識&向上心が高い

ホトうさぎの今週の運勢大好きなものが運気アップ！ウキウキする体験を

自分の中の「大好き」という気持ちに素直になり、その世界にどっぷり浸るほど運気が上昇。ウキウキする予定をつくり、興味のあるものに深くハマり込んでみて。29日はスケジュール管理をしっかりと。紛失も起きやすいので、物の扱いもていねいに。

ホトうさぎの基本性格

ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。

人懐っこく自由気まま

ヒマラヤンの今週の運勢自分を成長させてくれる相手とつながれるチャンス！

刺激し合える関係から大切なヒントを得られるとき。特に何かでコンビを組む人、ライバル意識を抱く相手があなたの成長を後押ししてくれるはず。また、相手の都合で進み過ぎた物事の調整にも着手を。特に30日は、不安や疑問があることは一度ストップする判断も必要に。

ヒマラヤンの基本性格

白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。

コツコツタイプの努力家

ネザーランドドワーフの今週の運勢自分と向き合う静かな時間を大切に。“本当の望み”が見えてくる

一人で過ごす時間に、ユニークなアイディア、思いがけない気づきが生まれそうです。まわりの目や評価に振り回されず、自分の心の声に耳を澄ませましょう。31日の満月は、自分自身と向き合うのにぴったり。静かな時間が迷いを消して、次に進むためのヒントを与えてくれます。

ネザーランドドワーフの基本性格

小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。

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水晶玉子 占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。



