人相学では三角形顔の人って現実的で意志が強い？【改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習】

人相学では三角形顔の人は現実的で意志が強いとみる

三角形顔 脂肪型60％、筋骨型40％

現実的で意志が強い

三角形顔は額が狭く、あごが広く肉付きが豊かな、下ぶくれのおむすび形が特徴です。耳は肉厚で硬め、耳たぶも大きく豊かです。鼻は丸くて太く、小鼻は横に大きく張っています。口は大きく唇が厚めです［図41］。

三角形顔は脂肪型と筋骨型の混合型で、本能が強く感情的なタイプでありながら、意志が強く、実行力のある現実主義者です。

脂肪型の比率が大きいので、時々感情的になる欠点はありますが、誠実なタイプです。思考が柔軟で臨機応変な行動をとれるので、どんな職業でも成功します。

義理人情にとても厚く、人を裏切らないでしょう。地道に人間関係を積み上げる堅実な人柄です。社交性に長け、人情の機微に通じ、指導力、包容力もあります。苦労人で、明るく円満な人柄から誰からも愛されます。

小さい頃から独立心が強く、親に頼らず、苦労しながら自力で運を切り開くタイプなので、三十五歳から晩年に向かって、徐々に運がよくなり、最後に苦労が実るでしょう。お金や不動産、そして家庭的にも恵まれます。

【出典】『改訂版 基礎からわかる 人相学の完全独習』著：黒川兼弘