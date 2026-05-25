今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月25日（月）〜5月31日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月25日（月）〜5月31日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、自分のこれまでの言動を見直すタイミング。それでうまくいったところがあれば自信を持つようにしましょう。仕事を頑張る時期ではありますが、家族や友人との時間を大切に。アウトドアなどを一緒に楽しむと◎ 恋愛面は、落ち着いた関係性を手に入れたくなりそう。今後について相手とすり合わせをおこないましょう。
★ワンポイントアドバイス★
気になっていた人と話せる機会がありそう。思い切っていろいろ質問してみると良いでしょう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【蠍座（さそり座）】
今週は、自分のこれまでの言動を見直すタイミング。それでうまくいったところがあれば自信を持つようにしましょう。仕事を頑張る時期ではありますが、家族や友人との時間を大切に。アウトドアなどを一緒に楽しむと◎ 恋愛面は、落ち着いた関係性を手に入れたくなりそう。今後について相手とすり合わせをおこないましょう。
気になっていた人と話せる機会がありそう。思い切っていろいろ質問してみると良いでしょう。
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Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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