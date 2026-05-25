２５日の東京株式市場は売り買い交錯、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３１９円高の６万３６５８円と続伸。



ここ上下にボラティリティの高い地合いが続いているが、前週末までの直近２営業日は日経平均が３５００円あまり上昇し史上最高値を更新しており、投資家心理は再び強気に傾いている。前週末は欧州市場が総じて上昇したほか、米株市場ではＮＹダウが最高値街道を走っていることで、東京市場にも追い風要因となりそうだ。ただ、目先はスピード警戒感も意識されやすく、長期金利などの動向を横目に利益確定を優先する動きも想定される。なお、個別株は好業績銘柄を中心に物色意欲が強い。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

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