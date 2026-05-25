ドル円理論価格 1ドル＝158.55円（前日比-0.02円） ドル円理論価格 1ドル＝158.55円（前日比-0.02円）

リンクをコピーする みんなの感想は？

ドル円理論価格 1ドル＝158.55円（前日比-0.02円）



割高ゾーン：159.54より上

現値：158.91

割安ゾーン：157.56より下



過去5営業日の理論価格

2026/05/22 158.57

2026/05/21 158.33

2026/05/20 158.19

2026/05/19 157.77

2026/05/18 157.28



（注）ドル円理論価格とは？

Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

外部サイト