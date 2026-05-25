キオクシアの上値追い鮮烈、米サンディスク反落も低ＰＥＲ評価で買い継続

キオクシアホールディングス<285A.T>が４連騰と我が道を突き進む展開で最高値街道への復帰を視界に捉えている。前週は週間で１万３０００円弱の急騰を演じた。率にしてほぼ３割に達し、時価総額は３０兆円台を上回った。日米で同時進行するＡＩ・半導体関連の大相場で株価の居どころを変えているが、同社の場合はモメンタム相場の色彩が強いものの、ＰＥＲ７倍台と株価指標面の割安さが際立っており、依然として水準訂正途上との見方が強いようだ。



同社と同業態で比較される米サンディスク＜SNDK＞のＰＥＲは５０倍前後であり、これもキオクシアの上値余地をイメージさせている。前週末はサンディスクが４日ぶりに反落し下落率も４％超に達したが、キオクシアがこれに連動することなく強調展開を維持しているのは、バリューエーションの優位性が発現している可能性がある。



出所：MINKABU PRESS