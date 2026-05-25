クオルテックに買い人気集中、今６月期利益予想と配当計画の大幅増額がサプライズに

クオルテック<9165.T>に買い注文が集中し、寄り付き商いが成立せず気配値のまま株価水準を一気に切り上げている。半導体をはじめとする電子デバイスの信頼性評価事業を主力展開し、レーザーを活用した微細加工も手掛ける。信頼性評価、微細加工の両部門ともに拡大基調で業績は会社側想定を上回る絶好調に推移している。



前週末２２日取引終了後に２６年６月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の４億５００万円から４億５０００万円（前期比１７％増）に増額した。今期営業利益は上方修正前の段階で２期連続の過去最高更新見通しにあったが、更に大きく上乗せされる形となった。好業績を背景に株主還元も強化し、今期の年間配当は従来計画の３７円から４７円に１０円増額する。これらを評価する投資資金がなだれ込んだ。同社株は前週末に急騰を演じたが、それでも時価総額５０億円未満の超小型株で信用買い残も枯れた状態にあることから上げ足の軽さが際立つ。



出所：MINKABU PRESS