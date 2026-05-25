エクサウィザーズ<4259.T>が６日続伸で年初来高値を更新している。前週末２２日の取引終了後に、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725.T>と、ＡＩ及び生成ＡＩを活用した業務変革（ＡＸ）の推進を目的とした合弁会社を６月１日をメドに設立すると発表しており、好材料視されている。



新会社「ＭＳ＆ＡＤ ＡＸ」は、ＭＳ＆ＡＤ９０％、エクサＷｉｚ１０％出資で設立。ＭＳ＆ＡＤグループにおける事業会社群を対象に、保険の業務とビジネスモデルを変革するＡＩエージェントソリューションの企画、構築、実装やＡＩプロフェッショナル人材の育成を実施し、将来的には損害保険領域を中心とした金融領域におけるサービス開発と事業成長につなげるとしている。



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出所：MINKABU PRESS