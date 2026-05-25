安川電は３連騰で新高値、フィジカルＡＩ市場開拓し３年で営業益２．１倍を目指す中計発表

安川電機<6506.T>は大幅に３日続伸し、上場来高値を更新した。前週末２２日の取引終了後、３６年２月期を最終年度とする長期経営計画（２７年２月期～）及び３０年２月期を最終年度とする中期経営計画（同）を発表した。中期経営計画は３０年２月期の目標として売上高６５００億円（２６年２月期は５４２１億２２００万円）、営業利益１０００億円（同４７３億７００万円）を目指す。長期経営計画では営業利益率２０．０％以上（同８．７％）を３６年２月期目標に掲げており、これらを評価した買いが集まっている。



今回の中計では累計２５００億円を投じ、フィジカルＡＩ市場の開拓やソリューションコンセプト「ｉ３－Ｍｅｃｈａｔｒｏｎｉｃｓ」（アイキューブメカトロニクス）のグローバル展開の加速などに取り組む。セグメント別ではモーションコントロールで営業利益５２０億円（同２４３億８４００万円）、ロボットで営業利益４５０億円（同２０４億１８００万円）の達成を図る。



出所：MINKABU PRESS