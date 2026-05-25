F1カナダ GP決勝

サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ

天気：曇り

路面状況：ドライ

気温：13.2℃

路面温度：17.9℃

F1カナダ GPの決勝がジル・ヴィルヌーヴで行われ、2番グリッドからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:28:15.758で優勝。2位は（+10.768）で5番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）、3位は（+11.276）で6番グリッドスタートのM.フェルスタッペン（RBR）となった。

詳しい順位は以下の通り。

順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.

1位 K.アントネッリ（MER）1:28:15.758／68／1／2／25

2位 L.ハミルトン（FER）+10.768／68／1／5／18

3位 M.フェルスタッペン（RBR）+11.276／68／1／6／15

4位 C.ルクレール（FER）+44.151／68／1／8／12

5位 I.ハジャー（RBR）+1 Laps／67／3／7／10

6位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／67／1／9／8

7位 L.ローソン（RB）+1 Laps／67／1／11／6

8位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／67／1／13／4

9位 C.サインツ（WIL）+1 Laps／67／2／14／2

10位 O.ベアマン（HAS）+1 Laps／67／1／15／1

11位 O.ピアストリ（MCL）+2 Laps／66／3／4／0

12位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+2 Laps／66／2／10／0

13位 G.ボルトレート（AUD）+2 Laps／66／2／12／0

14位 E.オコン（HAS）+2 Laps／66／2／16／0

15位 L.ストロール（AST）+4 Laps／64／2／ピットレーン／0

16位 V.ボッタス（CAD）+4 Laps／64／4／21／0

- F.アロンソ（AST）リタイア／23／1／18／0

- S.ペレス（CAD）リタイア／39／3／19／0

- G.ラッセル（MER）リタイア／29／0／1／0

- L.ノリス（MCL）リタイア／38／2／3／0

- A.アルボン（WIL）リタイア／11／0／17／0

- A.リンドブラッド（RB）リタイア／0／0／ピットレーン／0

2026-05-25 09:09:06 更新