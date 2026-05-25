【F1カナダ GP決勝速報】優勝はK.アントネッリ
F1カナダ GP決勝
サーキット：カナダ／ジル・ヴィルヌーヴ
天気：曇り
路面状況：ドライ
気温：13.2℃
路面温度：17.9℃
F1カナダ GPの決勝がジル・ヴィルヌーヴで行われ、2番グリッドからスタートしたK.アントネッリ（MER）がタイム1:28:15.758で優勝。2位は（+10.768）で5番グリッドスタートのL.ハミルトン（FER）、3位は（+11.276）で6番グリッドスタートのM.フェルスタッペン（RBR）となった。
詳しい順位は以下の通り。
順位 ドライバー名（チーム）タイム／ラップ／ピット／グリッド／Pt.
1位 K.アントネッリ（MER）1:28:15.758／68／1／2／25
2位 L.ハミルトン（FER）+10.768／68／1／5／18
3位 M.フェルスタッペン（RBR）+11.276／68／1／6／15
4位 C.ルクレール（FER）+44.151／68／1／8／12
5位 I.ハジャー（RBR）+1 Laps／67／3／7／10
6位 F.コラピント（ALP）+1 Laps／67／1／9／8
7位 L.ローソン（RB）+1 Laps／67／1／11／6
8位 P.ガスリー（ALP）+1 Laps／67／1／13／4
9位 C.サインツ（WIL）+1 Laps／67／2／14／2
10位 O.ベアマン（HAS）+1 Laps／67／1／15／1
11位 O.ピアストリ（MCL）+2 Laps／66／3／4／0
12位 N.ヒュルケンベルグ（AUD）+2 Laps／66／2／10／0
13位 G.ボルトレート（AUD）+2 Laps／66／2／12／0
14位 E.オコン（HAS）+2 Laps／66／2／16／0
15位 L.ストロール（AST）+4 Laps／64／2／ピットレーン／0
16位 V.ボッタス（CAD）+4 Laps／64／4／21／0
- F.アロンソ（AST）リタイア／23／1／18／0
- S.ペレス（CAD）リタイア／39／3／19／0
- G.ラッセル（MER）リタイア／29／0／1／0
- L.ノリス（MCL）リタイア／38／2／3／0
- A.アルボン（WIL）リタイア／11／0／17／0
- A.リンドブラッド（RB）リタイア／0／0／ピットレーン／0
2026-05-25 09:09:06 更新