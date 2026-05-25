25日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比45.5％増の1056億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同60.0％増の838億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、グローバルＸ ロボティクス＆ＡＩ－日本株式ＥＴＦ <2638> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> など87銘柄が新高値。ＭＡＸＩＳ高利回りＪリート上場投信 <1660> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経平均ダブルインバース <1366> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 <1488> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート上場投信 <1597> など29銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が4.82％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が4.55％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> が3.82％高、ＮＥＸＴ 建設・資材 <1619> が3.35％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が3.27％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は7.98％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は5.79％安、ＮＥＸＴ ＮＯＭＵＲＡ原油インデックス連動型上場投信 <1699> は5.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は5.01％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は4.63％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1140円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金510億2600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金333億3900万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が141億700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が45億5000万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が38億5800万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が34億2500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が20億5500万円の売買代金となっている。



株探ニュース