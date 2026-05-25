《新作》ハートの金具、可愛すぎーーーッッ♡【ガチャ】集めたくなる「キャラグッズ」

情報を追いきれないほど多数登場している【ガチャ】。フィギュアやチャームなどいろいろありますが、今回紹介するのは5月上旬に登場した「キャラクターグッズ」。バッグやポーチなどにつけて持ち歩けるので、大人もつい欲しくなってしまいそう。詳しく紹介するので参考にしてみて。

金具まで可愛すぎ！

@ftn_picsレポーターHaruさんが「ハート型の金具、可愛すぎー」と大興奮な「ちいかわ ハートのラバーマスコット」。ぷくっと立体的なラバー素材のチャームで、約6cmの大きめサイズ。金具の部分はハート型になっていて、ほかのチャームと組み合わせても存在感がありそうです。

どれが出てもうれしい！ 全8種

ラインナップは、ちいかわ・ハチワレ・うさぎ・ラッコ・くりまんじゅう・シーサー・モモンガ・あのこの全8種類。背景がそれぞれのキャラクターにあわせたカラーになっています。裏面は茶色にちいかわの文字入り。レポーターHaruさんいわく「チョコっぽくて可愛い」とのこと。1回\400（税込）で回せるので、フルコンプ目指して回してみて。

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writer：Yuri.A