入場無料、浴衣39,800円含む全11種グッズ販売！ マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」

記事ポイント 脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて入場無料で開催されます脳汁浴衣（39,800円）・脳汁アロハ（7,777円）など全11種のオリジナルグッズが販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社など、インスタジェニックなフォトスポットが会場に設置されます 脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が2026年5月29日〜31日、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて入場無料で開催されます脳汁浴衣（39,800円）・脳汁アロハ（7,777円）など全11種のオリジナルグッズが販売されます巨大脳みそバルーン・脳汁ギャル神社など、インスタジェニックなフォトスポットが会場に設置されます

マルハン東日本カンパニーが主催する体験型フードフェス「脳汁横丁2026」が、2026年5月29日（金）から31日（日）までの3日間、東京・秋葉原「ベルサール秋葉原」にて開催されます。

入場は無料で、クリエイターとコラボした体験型フード・ドリンクのほか、アーティストやDJによるライブステージ、フォトスポットなど多彩なコンテンツが揃います。

今回は全11種のオリジナルグッズ販売と、会場を彩る追加コンテンツの詳細が公開されます。

マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」





イベント名：脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁（のうじるよこちょう）2026」開催日程：2026年5月29日（金）〜5月31日（日）開催時間：11:00〜20:00開催場所：ベルサール秋葉原（東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F）アクセス：「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分（JR線）／「秋葉原駅」A3出口徒歩5分（つくばエクスプレス）／「秋葉原駅」2番出口徒歩6分（日比谷線）／「末広町駅」1又は3番出口徒歩4分（銀座線）入場料：無料（フード・ドリンク・オリジナルグッズは購入が必要）主催：株式会社マルハン 東日本カンパニー企画監修：アフロマンス / Afro&Co.

「脳汁横丁2026」は、マルハン東日本カンパニーが2024年4月より展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第6弾として開催されるイベントです。

「ヲトナ」とは「ヲタク」と「大人」を掛け合わせたマルハン東日本の造語で、何かに熱中し毎日を熱狂的に生きる大人たちを指します。

今回のコンセプトは「奉脳祭（ほうのうさい）」で、本能や熱狂を解放し、「好き！」を極める衝動をすべて捧げる祝祭空間として設計されています。

会場の「ベルサール秋葉原」では、クリエイターとコラボした体験型フード＆ドリンクが楽しめる「脳汁屋台」、ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」、アーティストやDJのライブと参加型企画が行われる「提灯マッピングステージ」、そして謎解きやゲームなどの脳汁体験コンテンツが用意されています。

企画監修はクリエイターのアフロマンス（Afro&）が担当します。

脳汁横丁2026 オリジナルグッズ（全11種）

イベント期間中に会場で販売される公式グッズは全11種で、アーティスト集団「最後の手段」によるグラフィックを全面に採用したウェアラブルアイテムから、コレクタブルなアートピース、日常使いできる小物まで幅広いラインナップが揃います。

数量限定品が複数含まれており、会場での先着販売となります。

脳汁浴衣





価格：39,800円（税込）仕様：数量限定

脳汁公式グッズとして初登場の浴衣です。

「最後の手段」が描き下ろした「脳汁宇宙ワールド」のグラフィックが全面に展開され、背中には大胆な「NOUJIRU」ロゴが配置されています。

帯にも脳汁ロゴパターンがあしらわれており、フェスや夏祭りでの着用を想定した超ド派手な仕様となっています。

脳汁アロハ





価格：7,777円（税込）サイズ：M / L / XL / 2XL

「最後の手段」による脳汁宇宙グラフィックを全面に敷き詰めたアロハシャツで、背中には「NOUJIRU」の文字が入ります。

フェス・BBQ・サウナ・旅行など幅広いシーンでの着用を想定した設計で、M〜2XLの4サイズ展開です。

脳汁Tシャツ2026





価格：6,000円（税込）

毎年人気を集める脳汁Tシャツの2026年版で、フロントに「最後の手段」のグラフィックを大胆に配置し、両袖に「脳」「汁」の刺繍が入った1枚です。

1枚で着用しても重ね着のインナーとして使っても存在感を発揮する仕様となっています。

脳汁スケートボード





価格：29,800円（税込）仕様：数量限定

片面に「最後の手段」による全面グラフィック、もう片面にはピンク一色の地に大胆な「脳汁」ロゴが施されたスケートボードです。

トラックとタイヤを装着して実際に滑ることも、アートピースとして壁に飾ることも可能な、インテリアとしての存在感を持つ数量限定アイテムです。

脳汁サンダル2026





価格：3,333円（税込）

毎回完売となる人気シリーズの2026版で、従来の白ベースから黒ベース×脳汁宇宙ビジュアルに刷新されています。

両足にそれぞれ「脳」「汁」の2文字が大胆にデザインされており、フェスやサウナ帰り、日常のさまざまなシーンでの着用を想定したサンダルです。

脳汁アクキー2026





価格：777円（税込）種類：レインボー脳くんver. / 脳汁ロゴver. の2種展開

プリズム加工が施されたアクリルキーホルダーで、角度によってキラキラと光を反射するリッチな仕上がりです。

レインボー脳くんver. と脳汁ロゴver. の2種類があり、バッグや鍵へのデイリー使いに対応したサイズ感となっています。

脳汁アクスタ





価格：1,111円（税込）種類：レインボー脳くんver. / 脳汁宇宙ワールドver. の2種展開

脳汁公式グッズ初登場のアクリルスタンドで、レインボー脳くんver. と宇宙に広がる脳汁ワールドver. の2種類があります。

「最後の手段」の世界観を立体的に表現しており、デスクや棚への設置を想定したサイズ感です。

脳汁御守り





価格：999円（税込）種類：「確変祈願」ver. / 「脳内麻薬」ver.（各色展開あり）

今回のテーマ「奉脳祭」に合わせて登場した御守りで、「確変祈願」と「脳内麻薬」の2種類がラインナップされています。

黒ベースの荘厳仕様とカラフル仕様から選べる構成で、バッグや財布へのプラスを想定したアイテムです。

脳汁ワッペン2026





価格：1,111円（税込）種類：脳汁ロゴ / 脳くん / カンパインズ の3デザイン

刺繍の立体感が特徴の脳汁ワッペン2026版で、脳汁ロゴ・脳くん・カンパインズの3デザインが揃います。

Tシャツ・バッグ・帽子・サウナハットなどへのカスタムに対応しており、手持ちのアイテムを脳汁仕様に仕立て直せます。

脳汁ステッカー2026





価格：777円（税込）内容：4枚セット（ホログラム仕様）

脳汁ロゴ・脳くん・レインボーチーギューなどの人気デザインをホログラム仕様で収録した4枚セットのステッカーです。

ネオンカラーの脳汁ロゴデザインも含まれており、スマホ・PC・キャリーケース・スケボーなどへの貼り付けに対応しています。

脳汁ポスター2026





価格：999円（税込）サイズ：B2

「最後の手段」によるアートワークをB2サイズの大判で展開したポスターです。

壁やオフィスへの設置を想定した仕様で、「脳汁横丁2026」の世界観を空間に持ち込めるアイテムとなっています。

会場を彩る追加コンテンツ





会場入口には、ピンク色に輝く脳みそを模した巨大バルーンが設置されます。

バルーン下には「脳汁横丁2026」のキービジュアルパネルが掲げられ、両サイドには縦看板が並ぶ構成で、フォトスポットとしても機能するエントランス演出となっています。





屋内空間の中央には、CGOドットコムの「ギャル神社」とのコラボレーションから生まれた「脳汁ギャル神社」が設置されます。

鮮やかなピンク色の鳥居を備えたモニュメントで、鳥居の先には脳汁が噴出する「脳汁噴水」、ドル箱を彷彿とさせる「脳汁賽銭箱」、本物のネオン管が輝く「脳汁ネオン」が配置されます。





探索型展示「ヲトナ基地研究所：ある研究員Hのデスク」では、走り書きのメモや差出人不明のメッセージ、膨大な研究資料が置かれた研究員のデスクが再現されます。

展示を通じて「ヲトナ基地プロジェクト」の理念と今後の計画の全貌が提示される構成です。





Web3.0技術「アニカナ」を活用したスマート福袋サービス「脳汁くじ」は、参加1回777円（税込）で展開されます。

S賞には非売品の「脳汁ネオン」、A賞に「脳汁スケートボード」、B賞に「脳汁浴衣」、C賞に「脳汁アロハ」、P賞に「脳汁トレーディングカード」のほか、Amazonギフト券最大10万円分も用意されており、商品総額は2,558,910円（税込）となっています。

オンラインくじの場合、不要な景品はリアルタイムで売却・現金化が可能です。

会場フロアマップ・ステージタイムテーブル





「ベルサール秋葉原」1Fを使用した会場のフロアマップが公開されており、脳汁屋台・脳汁スタンド・提灯マッピングステージ・フォトスポットなどのエリア配置を事前に確認できます。





3日間のステージコンテンツタイムテーブルも公開されており、アーティスト・DJによるライブと参加型企画のスケジュールを事前に確認できます。

全11種のオリジナルグッズには39,800円（税込）の脳汁浴衣から777円（税込）のアクキーまで幅広い価格帯が揃い、フォトスポット・ライブステージ・探索型展示・スマート福袋と体験のレイヤーが多岐にわたります。

5月29日から3日間のみの開催で、入場無料で全コンテンツを体験できる構成です。

マルハン東日本カンパニー「脳汁横丁2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「脳汁横丁2026」への参加に事前予約は必要ですか？

A. 入場に予約は不要で、当日無料で入場できます。

来場者数把握のため、LINE公式アカウントから事前登録ができ、登録は任意です。

Q. 「脳汁くじ」はオンラインでも参加できますか？

A. オンラインでの参加が可能です。

オンライン参加の場合、不要な景品はリアルタイムで売却・現金化ができます（現金化時の換金額は参加料の777円より安くなります）。

Q. オリジナルグッズはイベント終了後も購入できますか？

A. 公式サイト（noujiruyokocho.com）に販売情報が掲載されます。

脳汁浴衣・脳汁スケートボードなど数量限定品は会場での先着販売となっています。

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