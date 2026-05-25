メンフィス刻印の限定ピック！ LOVE ME TENDER「映画 EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート 公開記念キャンペーン」

記事ポイント 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念として、エルヴィス専門店「LOVE ME TENDER」が限定ギター・ピックプレゼントキャンペーンを開催中エルヴィスゆかりの地メンフィスをモチーフにした限定ピックが、対象商品購入者全員にプレゼントされます渋谷シネクイントでは5月15日から6月18日まで、エルヴィス関連のスペシャル展示と「LOVE ME TENDER」期間限定復活店舗が展開されています 映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念として、エルヴィス専門店「LOVE ME TENDER」が限定ギター・ピックプレゼントキャンペーンを開催中エルヴィスゆかりの地メンフィスをモチーフにした限定ピックが、対象商品購入者全員にプレゼントされます渋谷シネクイントでは5月15日から6月18日まで、エルヴィス関連のスペシャル展示と「LOVE ME TENDER」期間限定復活店舗が展開されています

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』が5月15日にIMAX先行公開、5月22日に全国ロードショーを迎えます。

これを記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」を運営するJAMSHOPPINGが、限定ギター・ピックのプレゼントキャンペーンを開始しています。

LOVE ME TENDER「映画 EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート 公開記念キャンペーン」





キャンペーン名：映画 EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート 公開記念キャンペーン開始日：2026年5月15日（金）〜なくなり次第終了対象：オンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した方全員特典：限定「メンフィス・ギター・ピック」1個（色の指定不可）

「LOVE ME TENDER」は1985年1月8日、エルヴィス・プレスリーの生誕50周年を記念して誕生した日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。

1993年に原宿へ移転し、”ラブテン”の愛称でファンや著名アーティストに親しまれてきた老舗が、現在はオンラインショップとして世界中から厳選したエルヴィス・プレスリー公式グッズを展開しています。

2022年公開の映画『エルヴィス』をきっかけに若い世代を中心としたエルヴィス再評価の流れが世界的に加速し、ヴィンテージロックTシャツや50’sカルチャーの人気とともに公式グッズへの注目が再び高まっています。

今回のキャンペーンでは、エルヴィスゆかりの地”メンフィス”をモチーフにデザインされた限定ギター・ピックが、対象商品購入者全員にプレゼントされます。

限定メンフィス・ギター・ピックの詳細

プレゼントされる限定ギター・ピックは、エルヴィス・プレスリーの故郷であるテネシー州メンフィスをモチーフにしたデザインです。

色は選択できず、なくなり次第キャンペーンは終了となります。

オンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した際に、もれなく1個同梱されます。

渋谷シネクイントでのスペシャル展示と「LOVE ME TENDER」期間限定復活





企画名：映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」会場：シネクイント CINE QUINTO（東京都渋谷区宇田川町20-11 渋谷三葉ビル）／展示6F・ストア7F期間：2026年5月15日（金）〜6月18日（木）営業時間：10:00〜21:00（映画館の営業時間に準じる）入場：無料（上映時間中に限り映画チケット不要）

渋谷シネクイント6Fロビーでは、映画「EPiC」の場面写真特大展示、ヴィンテージ・ベガスをモチーフにしたワールドツアー会場イメージのフォトブース、エルヴィス・プレスリーの歴代リリースアルバム20選のジャケット写真展示が6月18日まで行われています。

入場は無料で、上映時間中であれば映画チケットがなくても6Fへ入場できます。

7Fでは、かつて原宿に存在し”エルヴィス・ファンの聖地”として知られた「LOVE ME TENDER」が映画公開を記念してシネクイント映画館内に期間限定で復活しています。

映画公式グッズとエルヴィス関連グッズの特別販売が行われており、往年のファンから新たにエルヴィスを知った世代まで幅広く楽しめる場となっています。

メンフィスをモチーフにした限定ギター・ピックは数量限定のため、なくなり次第キャンペーンは終了します。

対象はオンラインストア「PGS」でのエルヴィス・プレスリー関連商品の購入で、色の選択はできません。

渋谷シネクイントの展示は入場無料のため、映画を観た後にそのまま立ち寄れる構成になっています。

LOVE ME TENDER「映画 EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート 公開記念キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 限定ギター・ピックはどの店舗で受け取れますか？

A. オンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した際に、購入商品と同梱してプレゼントされます。

渋谷シネクイントの会場でも映画公式グッズおよびエルヴィス関連グッズが特別販売されています。

Q. 渋谷シネクイントの展示は映画チケットがないと入場できませんか？

A. 上映時間中に限り、映画のチケットがなくても入場できます。

展示スペースは6F、ストアは7Fに設けられており、入場は無料です。

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