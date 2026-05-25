円山公園内、4室限定の秋開業！ レアル×CURIOSITY「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」

記事ポイント 京都・円山公園内の歴史ある「旅館 吉水」を改装し、2026年秋に4室限定のスモールラグジュアリーホテルとして開業予定デザインスタジオCURIOSITYによる「Dream of Kyoto」コンセプトが、100年を超える木造建築に未来の京都像を重ねる宿泊者には朝食からバータイムまでのサロンサービスをオールインクルーシブで提供 京都・円山公園内の歴史ある「旅館 吉水」を改装し、2026年秋に4室限定のスモールラグジュアリーホテルとして開業予定デザインスタジオCURIOSITYによる「Dream of Kyoto」コンセプトが、100年を超える木造建築に未来の京都像を重ねる宿泊者には朝食からバータイムまでのサロンサービスをオールインクルーシブで提供

京都・円山公園内に、スモールラグジュアリーホテルが2026年秋に誕生します。

京都市内で73棟412室の宿泊施設を展開するレアルと、東京を拠点に世界的に活動するデザインスタジオCURIOSITY（キュリオシティ）が共同プロジェクトを始動し、歴史ある「旅館 吉水」の建築を再構築します。

施設名は「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」で、1日4組限定というスモールラグジュアリーの形で開業を迎えます。

レアル×CURIOSITY「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」





施設名：KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-開業日：2026年秋所在地：京都市東山区八坂鳥居前東入円山町7番地3先客室数：4室（1日4組限定）運営会社：株式会社レアル予約開始：2026年夏頃を予定

「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」は、レアルのフラッグシップホテルとして位置づけられています。

東京を拠点に世界的に活動するデザインスタジオCURIOSITYの代表グエナエル・ニコラが空間全体をデザインし、「旅館 吉水」として長年円山公園に寄り添ってきた木造建築の名と趣を継承しながら、新たな宿として生まれ変わります。

エントランス・ロビーのCGパースには、円形の木製壁パネルが連なり、中央奥に円形ガラスオブジェが配置されています。

自然素材の淡いベージュトーンで統一された空間構成が、外の円山公園の景観と静かに呼応しています。

客室数は4室で1日4組限定の体制を取り、宿泊者にはサロンでの朝食からバータイムまでのドリンクと食事がオールインクルーシブで提供されます。

コンセプト「Dream of Kyoto」





「Dream of Kyoto」というコンセプトは、京都に想いを馳せるときに浮かぶ光・躍動・神秘、そして自然が空間と光に溶け合う情景を着想源としています。

CURIOSITYが「旅館 吉水」という歴史ある建築に、常に時代を先取りしてきた京都の先見性と、人々が思い描く理想の京都像を重ねてデザインを構築します。

建築に刻まれた時の流れを大切に残しながら、未来を見据えて再解釈された京都の魅力がデザインに織り交ぜられています。

100年を超える木造建築の外観意匠は円山公園とともに年月を重ねた趣ある佇まいのまま保たれており、周囲の景観と調和します。

ラウンジとサロン





ラウンジおよびサロンは外観の趣とは対照的に、未来の京都を予見させる幻想的なデザインが施されています。

庭園に向かって大きく開かれた窓からは、春の桜から秋の紅葉まで円山公園の四季折々の景色が広がります。

サロンでは朝食からバータイムまで時間帯に応じたドリンクと食事がオールデイで用意されています。

宿泊者にはオールインクルーシブとして提供されるため、やわらかな朝の光のなか庭を眺めながら食事を楽しみ、夜はバータイムへとそのまま移行できます。

客室とバスルーム





客室は既存建築の構造を活かしながら、快適な広さと現代的な機能性を確保した設計となっています。

日本建築特有の包み込まれるような空間設計が採用されており、「旅館 吉水」のシンボルツリーであった桜の色が客室全体に取り入れられています。

淡い桜色の配色が、窓の外に広がる円山公園の緑と自然な繋がりを感じさせます。





バスルームにも桜の色が取り入れられており、浴室を含む客室全体が一貫した意匠で貫かれています。

過去の建築の記憶を残しながら、現代の機能性と未来への先見性を重ね合わせた空間が広がっています。

1日4組限定のきめ細やかなサービス

「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」では、スタッフとの距離が近い1日4組限定の環境だからこそ実現できる、温度のあるきめ細やかなサービスを提供します。

大規模なラグジュアリーホテルとは異なり、私邸に帰るような居心地の良さと過不足のない自然なサービスが特徴です。

コンシェルジュ対応が可能なスタッフ体制が構築されており、京都での滞在はもちろん、その先の旅のプランニングまでトータルサポートを受けられます。

メディア向けの内覧会および試泊会の実施が予定されており、一般向けの予約開始は2026年夏頃が見込まれています。

詳細はレアルの公式サイトで案内される予定です。

「旅館 吉水」のシンボルツリーであった桜の色を客室・バスルームに取り入れ、100年を超える木造建築の外観をそのままに内部だけを大胆に再解釈した「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」は、コンシェルジュ対応のきめ細やかなサービスと季節ごとに表情を変える円山公園の庭を眺めるオールインクルーシブのサロンを備え、2026年夏頃から予約が開始される予定です。

レアル×CURIOSITY「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」の予約はいつから始まりますか？

A. 一般向けの予約開始は2026年夏頃が予定されています。

詳細はレアルの公式サイトで案内される予定です。

Q. オールインクルーシブのサロンサービスは宿泊者全員が利用できますか？

A. 朝食からバータイムまでのドリンクと食事がオールインクルーシブとして宿泊者に提供されます。

時間帯に応じたメニューがオールデイで用意されています。

Q. 「KYOTO YOSHIMIZU -京都吉水-」はどのような宿泊施設ですか？

A. 京都・円山公園内に位置する「旅館 吉水」の建築を改装した4室限定のスモールラグジュアリーホテルです。

デザインスタジオCURIOSITYが手がけた「Dream of Kyoto」コンセプトのもと、100年を超える木造建築の外観意匠を継承しながら内部を現代的に再解釈した空間で、コンシェルジュ対応のスタッフによるきめ細やかなサービスが提供されます。

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