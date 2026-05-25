2019年から続く無料の都市型音楽祭！ 三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」

記事ポイント 日比谷音楽祭2026が2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園を中心に開催されます入場無料のボーダーレス音楽祭で、東京国際フォーラム ホールAが今年新たなステージに加わります三菱商事都市開発が2025年に続き協賛し、日比谷エリアの文化発信を支援します 日比谷音楽祭2026が2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園を中心に開催されます入場無料のボーダーレス音楽祭で、東京国際フォーラム ホールAが今年新たなステージに加わります三菱商事都市開発が2025年に続き協賛し、日比谷エリアの文化発信を支援します

音楽プロデューサーの亀田誠治氏が実行委員を務める「日比谷音楽祭2026」が、2026年5月30日（土）・31日（日）に開催されます。

2019年より続くこの音楽祭に、三菱商事都市開発が2025年に続いて協賛を決定します。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」





開催日：2026年5月30日（土）・31日（日）10:30〜20:30頃会場：日比谷公園／東京ミッドタウン日比谷／東京国際フォーラム【ホールA】入場料：無料主催：日比谷音楽祭実行委員会／一般社団法人日比谷音楽祭

「日比谷音楽祭2026」は、「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」をコンセプトに掲げる無料の音楽イベントです。

世代やハンディキャップ、経済格差、音楽ジャンルを問わず参加できるコンサートやワークショップが、日比谷公園を中心に展開されます。

2026年は音楽の聖地・野音の改修に伴い、東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わります。

公園という枠を超えて「街」全体を舞台に、日比谷エリアが音楽でつながる規模へと拡大しています。

三菱商事都市開発の協賛背景

三菱商事都市開発は、リテール・エンターテインメント領域の不動産開発として都心型商業施設やNSC（近隣型ショッピングセンター）の開発に取り組むほか、大型アリーナを核とした都市開発事業も手掛けています。

子会社の横浜赤レンガは、横浜赤レンガ倉庫を中心とした文化創出型のイベント事業を企画・運営しています。

日比谷のまちづくりへの賛同と、エンターテインメント領域への関わりを強化する方針のもと、2025年に続き2026年も協賛が決定します。

開催会場と規模

メイン会場の日比谷公園（千代田区日比谷公園1-6）に加え、東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町1-1-2）、東京国際フォーラム ホールA（千代田区丸の内3-5-1）の3会場が連動します。

千代田区内の複数エリアが一体となった音楽の輪が、2日間にわたって広がります。

開催時間は両日とも10:30〜20:30頃で、次世代を担う子どもたちが音楽に触れる機会も設けられています。

入場料は無料で、幅広い年代が気軽に参加できる構成です。

無料で参加できる都市型音楽祭として2019年から積み重ねてきた「日比谷音楽祭」は、2026年に東京国際フォーラム ホールAを加えて過去最大規模の開催となります。

亀田誠治氏が実行委員を務め、世代・ジャンル・経済格差を問わない参加型コンサートとワークショップが日比谷の街全体を舞台に展開されます。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」の紹介でした。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

よくある質問

Q. 日比谷音楽祭2026の入場には事前申し込みが必要ですか？

A. プレスリリースでは入場無料のイベントと案内されています。

事前申し込みの要否など詳細は、公式サイト（hibiyamusicfes.jp/2026/）に掲載されます。

Q. 東京国際フォーラム ホールAが会場に加わったのはなぜですか？

A. 日比谷公園内の野外音楽堂（野音）が改修中のため、2026年は東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わります。

これにより会場が公園から「街」へと広がっています。

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