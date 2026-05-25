賞金20万円＋イタリア展示、2部門で受付！ 協同組合資材連「革のデザインコンテスト2026」

記事ポイント 協同組合資材連が第16回「革のデザインコンテスト2026」を開催、6月1日より応募受付を開始プロダクト部門・クリエイティブ部門の2部門制で、最優秀賞には賞金20万円とイタリア展示の特典高校生以下を対象としたユース・クリエーターズ賞も設けられ、年齢・職業・国籍不問で参加できます 協同組合資材連が第16回「革のデザインコンテスト2026」を開催、6月1日より応募受付を開始プロダクト部門・クリエイティブ部門の2部門制で、最優秀賞には賞金20万円とイタリア展示の特典高校生以下を対象としたユース・クリエーターズ賞も設けられ、年齢・職業・国籍不問で参加できます

日本全国の皮革関連企業で構成される協同組合資材連が、第16回となる「革のデザインコンテスト2026」を開催します。

ファッション・インテリア・生活雑貨など幅広いジャンルで革製品のアイデアを募集し、独創性と先進性を軸に選考が行われます。

協同組合資材連「革のデザインコンテスト2026」





名称：第16回「革のデザインコンテスト2026」主催：協同組合資材連共催：東京都後援：経済産業省・台東区・一般社団法人日本皮革産業連合会協賛：リネアペッレ（イタリア）応募受付開始：2026年6月1日表彰式・作品展示：2026年12月開催予定のTLF会場応募・詳細：kawalove.com（公式サイトに掲載）

協同組合資材連が主催する「革のデザインコンテスト2026」は、革の可能性を追求するためのプラットフォームとして位置づけられたコンテストです。

応募部門はプロダクト部門（製作部門）とクリエイティブ部門（デザイン画部門）の2部門で構成されており、年齢・性別・職業・国籍を問わず日本居住の個人であれば参加できます。

審査はTLF審査委員会・イタリア リネアペッレ審査委員会のほか、ゲスト審査員としてファッションデザイナーの青木明子氏、デザイナー・ブランドディレクターの伊藤卓哉氏、ファッションディレクターの萩原輝美氏が名を連ねています。

プロダクト部門の最優秀賞・優秀賞作品は、世界最大の皮革国際見本市「リネアペッレ」（イタリア）で展示されます。

クリエイティブ部門の最優秀賞・優秀賞作品には、モデリストによる実物サンプル制作の特典が付きます。

表彰式と作品展示は2026年12月開催予定の東京レザーフェア（TLF）会場にて実施される予定です。

応募部門と賞の内容

プロダクト部門では完成した革製品の実物を審査対象とし、デザインの独創性・先進性・完成度・機能性が評価基準となっています。

クリエイティブ部門はデザイン画を応募するかたちで、高校生以下を対象としたユース・クリエーターズ賞も設けられています。

【プロダクト部門 最優秀賞】1作品／賞金20万円＋イタリア・リネアペッレにて作品展示【プロダクト部門 優秀賞】1作品／賞金10万円＋イタリア・リネアペッレにて作品展示【プロダクト部門 入賞】8作品／TLFオリジナル革製品【クリエイティブ部門 最優秀賞】1作品／賞金20万円＋モデリストによる実物サンプル制作【クリエイティブ部門 優秀賞】1作品／賞金10万円＋モデリストによる実物サンプル制作【クリエイティブ部門 入賞】8作品／TLFオリジナル革製品【クリエイティブ部門 ユース・クリエーターズ賞】1作品／TLFオリジナル革製品

プロダクト部門は7月中旬に一次審査が行われ、その後7〜8月にインターネット投票が実施されます。

応募数の上限は設けられておらず、未発表のオリジナル作品であることが条件です。

応募期間と応募方法

プロダクト部門とクリエイティブ部門では締め切り日が異なります。

プロダクト部門の応募期間は2026年6月1日（月）〜6月30日（火）（当日消印有効）、クリエイティブ部門は2026年6月1日（月）〜9月10日（木）（必着）となっています。

リネアペッレでの過去作品展示と革コン2025受賞作品





革コン2025プロダクト部門の最優秀賞と優秀賞作品が、2026年2月25日〜27日にイタリア・ミラノで開催されたリネアペッレに展示されました。

紫の壁面に入賞作品のパネルが並び、白台座の展示ケースに受賞革製品バッグ2点が陳列されるかたちで、世界各国から集まった来場者に披露されます。





クリエイティブ部門の最優秀賞は平原大貴氏による「レザーフルーツバッグ」が受賞します。





クリエイティブ部門の優秀賞は尾林嬉愛莉氏による「bonsai」が選ばれています。





プロダクト部門の最優秀賞は恒田祐介氏による「革BONSAI」が受賞します。





プロダクト部門の優秀賞は三浦颯真氏による「布団たたきショルダーバッグ」が選出されます。

革コン2025の受賞作品はいずれも、日本の美意識と革素材の造形性を組み合わせた高い完成度で評価されています。

2部門合わせて最優秀賞・優秀賞の計4作品にはそれぞれ賞金10万〜20万円が贈られるほか、プロダクト部門受賞者にはイタリアでの国際展示、クリエイティブ部門受賞者にはプロによる実物サンプル化という実績づくりの機会が用意されています。

日本居住者であれば職業・年齢・国籍不問で応募でき、高校生以下にはユース・クリエーターズ賞も設けられています。

協同組合資材連「革のデザインコンテスト2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. プロダクト部門とクリエイティブ部門の締め切り日はそれぞれいつですか？

A. プロダクト部門は2026年6月30日（当日消印有効）、クリエイティブ部門は2026年9月10日（必着）が締め切りです。

どちらも応募開始は6月1日からです。

Q. 作品の応募に点数の上限はありますか？

A. 応募点数の上限は設けられていません。

ただし未発表のオリジナル作品に限られ、模倣とみなされた場合は入選後でも資格が取り消されます。

Q. ユース・クリエーターズ賞の対象年齢はどのように定められていますか？

A. ユース・クリエーターズ賞は高校生以下を対象としており、クリエイティブ部門（デザイン画部門）への応募が条件となっています。

評価基準には独創性・造形デザイン性・新たな機能性の提案力が含まれています。

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