ロサンゼルス発、2011年創業の海外ブランド発見サ！ The Cool Hour Japan「ザ・クールアワー・ジャパン」

記事ポイント 海外ファッションブランドの商品を日本語で検索・購入できるプラットフォーム「The Cool Hour Japan」が2026年5月に正式ローンチ世界各地の正規販売パートナーと連携し、複数の海外ショップを横断検索できるロサンゼルス発・2011年創業のThe Cool Hourが、Rent the RunwayやZOZOの経験を持つRyan Omiyaによって設立 海外ファッションブランドの商品を日本語で検索・購入できるプラットフォーム「The Cool Hour Japan」が2026年5月に正式ローンチ世界各地の正規販売パートナーと連携し、複数の海外ショップを横断検索できるロサンゼルス発・2011年創業のThe Cool Hourが、Rent the RunwayやZOZOの経験を持つRyan Omiyaによって設立

海外ファッションブランドの商品を日本語で検索し、世界各地のリテーラーからまとめて探せるプラットフォームが誕生しました。

The Cool Hour,が運営するファッション検索サービス「The Cool Hour Japan（ザ・クールアワー・ジャパン）」が、2026年5月に正式ローンチしています。

The Cool Hour Japan「ザ・クールアワー・ジャパン」





サービス名：The Cool Hour Japan（ザ・クールアワー・ジャパン）ローンチ：2026年5月サービス内容：海外ファッションブランド商品の検索・発見プラットフォーム公式サイト：thecoolhour.jp公式Instagram：@thecoolhourjapan公式X（旧Twitter）：@thecoolhourjp

The Cool Hour Japanは、海外ブランドへの関心が高まる日本市場に向けて、言語の壁・正規販売かどうかの不透明さ・配送や返品条件のわかりにくさという3つの課題を解消するために開発されたサービスです。

ブランド名やアイテムカテゴリーから商品を検索し、世界各地の信頼できる正規販売パートナーが取り扱う商品を一括で発見できます。

日本からの購入を前提とした配送・返品に関する情報も日本語でわかりやすく提供されており、海外ブランドの商品を安心して調べられる環境が整っています。

世界の正規リテーラーを横断検索





The Cool Hour Japanでは、世界各地の正規販売パートナーと連携して海外ブランドの商品を紹介しています。

複数の海外ショップの在庫を横断的に検索できるため、自分のスタイルや用途に合ったアイテムを複数のリテーラーにまたがって比較しながら探すことができます。

ロサンゼルス発・2011年創業のグローバルプラットフォーム





The Cool Hourは2011年、アメリカ・ロサンゼルスで創業されます。

独立系ブランドや個性あるクリエイターの魅力を広く届けることを目的にスタートし、現在では世界中のユーザーに利用されるファッションプラットフォームへと成長しています。

創業者のRyan Omiyaは、米国のファッションレンタルサービスRent the Runwayや、日本のファッションEC企業ZOZOでの実務経験を持ち、ファッションとテクノロジーの両分野でキャリアを積んできた人物です。

「日本のユーザーが海外ブランドの商品を安心して見つけられる環境を提供したい」というコメントを公表しています。

海外ブランド購入時の言語・信頼性・配送条件という3つの障壁を一度に取り除くサービスとして、The Cool Hour Japanは2026年5月に日本向けサービスを正式に始動させました。

Rent the RunwayやZOZOでの経験を持つRyan Omiyaが2011年にロサンゼルスで立ち上げたプラットフォームが、日本語対応という形で国内ユーザーの選択肢に加わっています。

The Cool Hour Japan「ザ・クールアワー・ジャパン」の紹介でした。

よくある質問

Q. The Cool Hour Japanで購入できるのはどのような商品ですか？

A. 世界各地の正規販売パートナーが取り扱う海外ファッションブランドの商品が対象です。

ブランド名やアイテムカテゴリーで検索し、複数のリテーラーの在庫を横断的に確認できます。

Q. 日本語での検索や購入サポートはどの範囲まで対応していますか？

A. 商品の検索・発見が日本語インターフェースで提供されます。

また、日本からの購入を前提とした配送・返品に関する情報も日本語で掲載されています。

詳細は公式サイト（thecoolhour.jp）に案内されています。

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