初出店9店舗、東武限定品多数！ 東武百貨店 池袋本店「福岡展」

記事ポイント 東武百貨店 池袋本店で2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間、「福岡展」が開催中初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおうスイーツ・博多和牛弁当など多彩なグルメが揃います東武限定品や各日数量限定メニューも登場し、都内で福岡の味を楽しめます 東武百貨店 池袋本店で2026年5月21日(木)〜26日(火)の6日間、「福岡展」が開催中初出店9店舗を含む約62店舗が集結し、明太子・あまおうスイーツ・博多和牛弁当など多彩なグルメが揃います東武限定品や各日数量限定メニューも登場し、都内で福岡の味を楽しめます

池袋で福岡の味に出会えるイベントが始まっています。

東武百貨店 池袋本店が、2026年5月21日(木)から26日(火)までの6日間、8階催事場と地下1階3番地コンコースにて「福岡展」を開催しています。

初出店9店舗を含む約62店舗（食品56店舗・工芸6店舗）が一堂に集まり、めんたいグルメ・あまおういちごスイーツ・できたて弁当・もつ鍋・とりかわといった福岡定番の味が揃っています。

東武百貨店 池袋本店「福岡展」





場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場（約210坪）・地下1階3番地コンコース期間：2026年5月21日(木)〜26日(火)営業時間：8階催事場 午前10時〜午後7時 / 地下1階3番地コンコース 午前10時〜午後8時店舗数：約62店舗（うち初出店9店舗）価格はすべて消費税込み。イートインは10%課税

8階催事場（約210坪）には、福岡を代表する明太子専門店から博多グルメ、スイーツまで幅広いジャンルの店舗が出揃っています。

東武限定品や各日数量限定のメニューも多数ラインナップされており、同じ日に訪れても売り切れで手に入らない商品が出るほどの注目度です。

地下1階3番地コンコースでは午後8時まで営業しており、仕事帰りに立ち寄ることもできます。

実演販売で作りたてを購入できる店舗も多く、焼きたてのパンや揚げたてのコロッケ、その場で仕上げるパフェなど、会場ならではの臨場感ある買い物体験が提供されています。

イートインのラストオーダーは閉場30分前で、数量限定品は売り切れ次第終了となります。

明太子・めんたいグルメ

福岡を代表する名産・明太子は、各店がそれぞれ異なるダシや仕込み方法でつくり上げた個性豊かな味わいが揃っています。

素材本来の旨みを引き出す博多料亭のものから、揚げたて実演のめんたいグルメまで、バリエーション豊富な顔ぶれです。

博多料亭 稚加榮商品名：お徳用辛子めんたい切子価格：1,350円（120g）

白い花形皿の上に鮮やかなオレンジ色の卵巣が2切れ盛られた「お徳用辛子めんたい切子」は、酒・かつお節・出汁にこだわり素材本来の味を引き出した明太子です。

粒々とした卵巣膜の質感が際立ち、博多料亭 稚加榮が手がける丁寧な仕込みの一品となっています。

博多あき津゛





商品名：天然だし明太子（上・切り子）価格：1,383円（100g当たり）

笹の葉の上に並んだ3本は、かつお節と昆布のダシをベースに素材そのものの味を大切に作り上げた明太子です。

赤橙色の発色と塩漬け卵巣の断面テクスチャが際立つ仕上がりで、博多あき津゛ならではの天然だしの風味が特徴となっています。

南里正信商店





商品名：博多めんたいコロッケ価格：1,944円（6個入）

半割にした断面から、なめらかなポテトの中央に明太子とクリームの層が重なる構造が確認できます。

衣はきつね色にこんがり揚げられており、サクッとした食感の中に博多名物の明太子がたっぷり詰まった「博多めんたいコロッケ」は6個入りで販売されています。

国産小麦パン工房 フルフル（初出店・実演）





商品名：明太フランス価格：481円（1本／長さ約17cm）

今回初出店となる国産小麦パン工房 フルフルが、実演で焼き上げる長さ約17cmの「明太フランス」は481円です。

特製フランスパンに厳選した明太子とバターを組み合わせた香ばしい一本で、実演ならではの焼きたてが会場で手に入ります。

あまおういちごスイーツ

福岡が誇るブランドいちご「あまおう」を主役にしたスイーツが複数店舗から登場しています。

かき氷・イタリア菓子・大福串と形は異なりますが、あまおうの甘酸っぱさを活かした個性豊かな品揃えです。

いちごやcafe TANNAL（初出店）





商品名：”生”あまおうかき氷価格：イートイン1,800円（1杯）

初出店となるいちごやcafe TANNALが提供する「”生”あまおうかき氷」は、特製の苺ソースとピューレ、あまおうをふんだんにトッピングしたふわふわ食感のかき氷です。

イートイン限定で1杯1,800円で提供されます。

オスピターレ（東武限定品・実演）





商品名：スフォリアテッラ フォンダンあまおう価格：481円（1個）提供：各日数量限定

断面を割ると、バリバリとした食感のイタリア菓子スフォリアテッラの内側にピンク色のあまおうクリームと白いクリームが二層に詰まっています。

フォンダンでコーティングされた東武限定の一品で、各日数量限定での販売となります。

菓子処まつだ屋（初出店・実演）





商品名：苺大福串（こし餡）価格：701円（1本）そのほか：苺餡・カスタードも展開

木製ボードの上にいちご大福と生のあまおうを交互に重ねたピラミッド状の「苺大福串」は、なめらかなこし餡と苺の甘酸っぱさを1本の串で楽しめる商品です。

こし餡のほか苺餡・カスタードの3種類が揃い、初出店の菓子処まつだ屋が実演で提供します。

できたてが楽しめる博多グルメ

会場内では実演・限定販売形式で、博多和牛の贅沢な弁当や本マグロ丼、泡系とんこつラーメンなどのできたてグルメが提供されています。

数量限定のものも多く、早い時間帯の来場が確実な入手につながります。

ノダニク（東武限定品・実演）





商品名：博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当価格：3,001円（1折）提供：各日販売予定30点

黒塗りの重箱にシンシン・ランプ・イチボの3部位が並び、各部位に名称タグが添えられた「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」は、目利きによるその日のおすすめ部位を詰めた東武限定の一折です。

各日30点の販売予定で、早い時間帯での来場が確実な入手につながります。

糸島海鮮食堂 そらり（実演）





商品名：本マグロ丼価格：2,800円（1折）

糸島海鮮食堂 そらりが実演で提供する「本マグロ丼」は、本マグロの中トロと赤身を糸島食材の米や醤油とともに盛り付けた2,800円の一折です。

糸島産の食材にこだわった丼ぶりは、産地の素材が一体となった海鮮グルメとして提供されます。

金田家（東武限定品）





商品名：スペシャルラーメン価格：イートイン1,650円（1杯）

白濁スープに厚切りチャーシュー2枚・刻みネギ・きくらげ・辛子味噌・海苔をトッピングした金田家の「スペシャルラーメン」は、濃厚でまろやかな口当たりが特徴の泡系とんこつラーメンです。

東武限定品としてイートインで1,650円にて提供されます。

東武限定スイーツ

この会期だけ池袋で手に入る東武限定スイーツが3店舗から登場しています。

オランダ産ococaのパフェ、二段熟成の紅はるかを使ったドーナツ、フルーツをのせたメロンパンリングと、いずれも数量限定のラインナップです。

チョコレートショップ（東武限定品）





商品名：極上生チョコパフェ価格：イートイン770円（1杯）提供：各日数量限定

オランダ産cocoa使用の濃厚ソフトに、芳醇なクッキーやアーモンドをトッピングしてその場で仕上げる「極上生チョコパフェ」は770円です。

各日数量限定で、チョコレートショップが東武限定品として提供します。

大牟田はにぽて（初出店・東武限定品）





商品名：熟成蜜いもモンブランドーナツ価格：864円（1個）提供：各日販売予定50点

丸型のパンケーキの上にモンブラン風のクリームを山盛りに絞り上げた「熟成蜜いもモンブランドーナツ」は864円。

厳選した紅はるかを二段熟成させた焼き芋をたっぷり使用した商品で、初出店の大牟田はにぽてが各日50点限定で販売します。

メロンパン専門店カシェット（東武限定品・実演）





商品名：フルーツメロンパンリング価格：972円（1個）

メロンパン専門店カシェットが実演で提供する東武限定の「フルーツメロンパンリング」は972円で、スイーツとして楽しめる仕上がりのメロンパンです。

福岡定番グルメ

もつ鍋・とりかわ・餃子・梅ヶ枝餅など、福岡の食文化を支え続けてきた定番グルメが揃っています。

スープのバリエーションや長時間仕込みの技法など、各店の個性が味の奥行きに現れています。

博多芳々亭





商品名：博多もつ鍋（醤油・味噌・塩・辛味噌）価格：各3,780円（2人前）

白濁スープにもつ・キャベツ・ニラ・唐辛子が並ぶ「博多もつ鍋」は、鮮度の高い希少な国産牛ホルモンを職人こだわりの秘伝スープ4種（醤油・味噌・塩・辛味噌）で煮込んだ2人前3,780円の商品です。

博多芳々亭が手がけるスープのバリエーションが、好みに合わせた選択を可能にしています。

とりかわ竹乃屋（実演）





商品名：博多ぐるぐるとりかわ価格：951円（5本）

タレ焼きの焦げ目がついたとりかわ串は、焼きと寝かしを繰り返す72時間の仕込みを経た「博多ぐるぐるとりかわ」です。

とりかわ竹乃屋が実演で提供し、5本951円で販売されています。

博多八助





商品名：ひとくち餃子価格：1,296円（15個入）

石皿の上に皮のひだと焦げ目が際立つひとくちサイズの「ひとくち餃子」は、創業38年の博多八助が手がける15個入り1,296円の商品です。

博多の街で長年にわたって親しまれてきた飽きのこない味わいが特徴となっています。

かさの家





商品名：(1)梅ヶ枝餅 901円（5個入）／(2)よもぎ梅ヶ枝餅 901円（5個入）提供：各日販売予定50点／お一人様1点限り

グリーン皿に盛られた白皮ともっちりとした生地の断面から、優しい甘さの粒あんが確認できる「梅ヶ枝餅」と「よもぎ梅ヶ枝餅」は各901円（5個入）です。

よもぎは店舗では毎月25日のみ限定販売される商品で、各日50点・お一人様1点限りの販売となります。

明太子・あまおうスイーツ・博多和牛・もつ鍋・とりかわと、福岡グルメのラインナップが一度に揃う「福岡展」は、2026年5月26日(火)まで東武百貨店 池袋本店で開催されています。

東武限定品や各日数量限定の商品は売り切れ次第終了のため、早い時間帯の来場が確実な入手につながります。

初出店9店舗を含む約62店舗が集結しており、都内にいながら福岡の味を幅広く体験できます。

東武百貨店 池袋本店「福岡展」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「福岡展」はどこで開催されていますか？

A. 東武百貨店 池袋本店の8階催事場（約210坪）と地下1階3番地コンコースの2フロアで開催されています。

8階催事場は午前10時〜午後7時、地下1階3番地コンコースは午前10時〜午後8時の営業です。

Q. イートインのラストオーダーは何時ですか？

A. 各フロアの閉場30分前がラストオーダーとなります。

8階催事場であれば午後6時30分、地下1階3番地コンコースであれば午後7時30分が目安です。

Q. 数量限定の商品は何点販売されますか？

A. 商品によって異なります。

ノダニクの「博多和牛希少部位三種の食べ比べ弁当」は各日30点、大牟田はにぽての「熟成蜜いもモンブランドーナツ」は各日50点、かさの家の梅ヶ枝餅各種は各日50点の販売予定です。

なお、数量に限りがあるため、売り切れ次第終了となります。

Q. よもぎ梅ヶ枝餅は店舗でも購入できますか？

A. かさの家の「よもぎ梅ヶ枝餅」は、店舗では毎月25日のみ限定販売される商品です。

今回の福岡展では会期中に購入できます。

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