郡上市の農場で摘むラベンダースティック作り！ ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」

記事ポイント 岐阜県郡上市の有機JAS認定農場でイングリッシュラベンダーやカモミールを収穫する体験イベントが6月27日（土）に開催されます参加費は中学生以上4,800円（税込）のお弁当込みで、定員は30名です農場内キャンプ場「HOLY FUNGUS」での前泊プランも用意されています 岐阜県郡上市の有機JAS認定農場でイングリッシュラベンダーやカモミールを収穫する体験イベントが6月27日（土）に開催されます参加費は中学生以上4,800円（税込）のお弁当込みで、定員は30名です農場内キャンプ場「HOLY FUNGUS」での前泊プランも用意されています

岐阜県郡上市の里山に広がるネオナチュラル母袋有機農場で、2026年6月27日（土）に「有機ハーブ収穫体験会2026」が開催されます。

オーガニックコスメブランドのネオナチュラルが自社農場で育てるイングリッシュラベンダー・カモミール・アップルミントを手で摘み取り、ラベンダースティックを手作りするイベントです。

申し込み受付期間は5月14日（木）から6月19日（金）までで、定員は30名となっています。

ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」





開催日：2026年6月27日（土）10:30〜14:00頃（10:00開場・受付開始）開催場所：ネオナチュラル母袋有機農場（岐阜県郡上市大和町栗巣1079）※現地集合・現地解散定員：30名（定員になり次第終了）参加費：中学生以上 4,800円（税込）／1名・お弁当込み、小学生 2,400円（税込）／1名・お子様用弁当込み、未就学児 無料・お弁当なし申し込み期間：2026年5月14日（木）〜6月19日（金）申し込み：ネオナチュラル公式サイトのイベントページより受付支払い方法：当日受付にて電子決済（PayPay・クレジットカード他）のみ

国産オーガニックコスメを製造・販売するネオナチュラルは、スキンケア製品の主な原料を岐阜県郡上市母袋地区にある自社の有機JAS認定農場「母袋（もたい）有機農場」でスタッフが直接栽培しています。

農場では開設当初から年間を通じてさまざまな自然体験イベントを実施しており、6月27日（土）の「有機ハーブ収穫体験会2026」はイングリッシュラベンダー・カモミール・アップルミントが最盛期を迎える6〜7月に合わせて開催されます。

当日は、広がるハーブ畑でこれらのハーブを収穫したあと、摘みたてのラベンダーを使ったラベンダースティック作りのワークショップも実施されます。

完成したラベンダースティックは持ち帰り可能で、自宅でも長くラベンダーの香りを楽しめます。

参加費にはお弁当が含まれており、里山での一日が完結する内容となっています。

里山で体感する「善玉菌リトリート」





農場や自然豊かな環境には、肌を長期的に健やかに保つ善玉菌が豊富に存在することが研究で明らかになっています。

母袋有機農場での収穫体験では、土や植物に直接触れ、新鮮な空気を深く吸い込むことで善玉菌を体に取り込む「善玉菌リトリート」を体感できます。





ラベンダースティック作りは、摘みたてのイングリッシュラベンダーを使った手工芸で、生花の状態でしか作れないプログラムです。

完成品は茎をリボンで編み込んだ形状で、乾燥後も香りが持続します。

収穫からクラフトまで一続きに体験できる構成は、里山ならではの非日常体験として位置づけられています。

前泊プランで過ごすキャンプ場「HOLY FUNGUS（ホーリーファンガス）」





母袋有機農場の敷地内には、2024年にオープンした体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS（ホーリーファンガス）」があります。

田んぼの中に設けられた田んぼサイト、天の川を眺められる天の川サイト、ログキャビンなど合計8サイトが用意されており、宿泊者は本格的なフィンランドサウナを無料で利用できます。

ハーブ収穫体験会では、前日26日（金）からHOLY FUNGUSに宿泊し、翌朝の体験会に参加する宿泊プランも選べます。

宿泊プランの料金は通常参加費とは異なり、専用の申し込みページから手続きができます。

ラベンダーが香る初夏の農場で一泊し、翌日の収穫体験へとつなげる過ごし方が可能です。

有機JAS認定農場の豊かな自然環境の中で、善玉菌リトリートとハーブ収穫・ラベンダースティック作りを一日で体験できるこのイベントは、定員30名の少人数制で実施されます。

申し込み期間は6月19日（金）までで、参加費は中学生以上4,800円（税込）のお弁当込みです。

ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 雨天の場合、イベントは開催されますか？

A. 小雨の場合は決行されますが、ラベンダーの収穫は実施されません。

荒天の場合は中止となり、振替開催は設定されていません。

Q. 子どもだけで参加することはできますか？

A. 小学生以下のお子様は保護者と一緒に参加する必要があります。

未就学児は無料で参加でき、お子様用弁当は含まれません。

Q. 宿泊プランと日帰りプランの申し込み窓口は同じですか？

A. 日帰り参加はネオナチュラル公式サイトのイベントページから、HOLY FUNGUS宿泊プランは別途キャンプ場予約サイトの専用ページから申し込みができます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 郡上市の農場で摘むラベンダースティック作り！ ネオナチュラル「有機ハーブ収穫体験会2026」 appeared first on Dtimes.