人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。黒のミニスカ・コスチュームで“仁王立ち”している姿を公開した。

「SUPER FORMULA Rd.5鈴鹿 36号車が5位、37号車が7位でポイント獲得です」と、VANTELIN TEAM TOM’Sチームの成績を報告。

ピットロードでミニスカ・コスで仁王立ちしているショットや阿比留あんな、早麻おととの3ショットなどをアップし「開幕してからずっと悪天候が続いてたからやっとSFらしい熱いレースが見れて本当に楽しかった」と第4戦・鈴鹿の感想。

「次戦の富士は前回中止になったオートポリス戦の代替えもあって2日で3レースとなります」と説明し「7月まで少し空きますが、引き続きVANTELIN TEAM TOM'Sの応援をよろしくお願いします」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「カッコ良すぎ！」「超綺麗だよー」「レースクイーン姿で長い美脚、颯爽とコンパス立ちのカコちゃん、綺麗でかっこいい」「可愛すぎる」「美しいです」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。