「あのときこうすればよかった」と毎日後悔してしまう60歳男性へ。佐藤優が自らの闘病経験を語りながら贈る言葉

「あのときこうすればよかった」と毎日後悔してしまう60歳男性へ。佐藤優が自らの闘病経験を語りながら贈る言葉