上田綺世“パパ”の顔「家族からパワーたくさんもらいました！」SNSで公開、愛娘と同じポーズで寝る姿も
日本代表FWの上田綺世がインスタグラムを更新。“パパ”の顔を見せた。
先日に生まれた愛娘を抱っこする姿や、同じポーズで寝ている写真などをアップロード。「家族からパワーたくさんもらいました！ 短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」と綴る。妻でモデルの由布菜月さんとの２ショットも。
この投稿には「癒し写真すぎる」「３枚目めっちゃいい」「やばい！最高！」「なんて幸せな写真なんや」「すごいやさしいパパの顔」「綺世パパ素敵すぎる」といったコメントが寄せられた。
2025-26シーズンは３年目のフェイエノールトで25ゴールを記録し、日本人選手として初となるエールディビジの得点王を獲得。上々の状態で北中米ワールドカップを控える日本代表の活動に臨めそうだ。
なお、27歳のストライカーは「マイペースに投稿していきます！」とTikTokアカウントの開設も報告している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世「すごいやさしいパパの顔」。愛娘を抱っこして笑顔「３枚目めっちゃいい」など反響
先日に生まれた愛娘を抱っこする姿や、同じポーズで寝ている写真などをアップロード。「家族からパワーたくさんもらいました！ 短いオフでしたが切り替えて明日からまた頑張ります！」と綴る。妻でモデルの由布菜月さんとの２ショットも。
この投稿には「癒し写真すぎる」「３枚目めっちゃいい」「やばい！最高！」「なんて幸せな写真なんや」「すごいやさしいパパの顔」「綺世パパ素敵すぎる」といったコメントが寄せられた。
2025-26シーズンは３年目のフェイエノールトで25ゴールを記録し、日本人選手として初となるエールディビジの得点王を獲得。上々の状態で北中米ワールドカップを控える日本代表の活動に臨めそうだ。
なお、27歳のストライカーは「マイペースに投稿していきます！」とTikTokアカウントの開設も報告している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】上田綺世「すごいやさしいパパの顔」。愛娘を抱っこして笑顔「３枚目めっちゃいい」など反響