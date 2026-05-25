◇ナ・リーグ マーリンズ4×−0メッツ（2026年5月24日 マイアミ）

マーリンズのエリベルト・エルナンデス外野手（26）が24日（日本時間25日）、本拠でのメッツ戦で9回にサヨナラ満塁本塁打を放ち、チームを3連戦3連勝とスイープに導いた。

7回2死一、二塁の好機で代打で途中出場したエルナンデスは三塁への内野安打で満塁に好機を拡大。ただ、後続が倒れ得点はできなかった。

それでも0−0で迎えた9回、モレルの二塁打をきっかけに1死満塁で迎えた第2打席で相手守護神・ウィリアムズの2球目、真ん中付近のチェンジアップを捉えると、打球はバックスクリーンへ一直線。劇的なサヨナラ満塁本塁打で試合を決め、ホームベースで待ち受けていたチームメートらにもみくちゃにされた。

エルナンデスにとってキャリア初の満塁本塁打で、大リーグ公式サイト「MLB.com」によると、0−0の試合でサヨナラ満塁本塁打を放ったのは2013年9月22日のジャスティン・マックスウェル（ロイヤルズ）以来、13年ぶりとなった。

ドミニカ共和国出身のエルナンデスは昨季メジャーデビューし87試合で打率・266、10本塁打、45打点を記録も今季は開幕から調子が上がらず、4月末に3A降格の悔しさを味わった。

それでも5月7日にメジャー再昇格を勝ち取り、5月は月間打率・280と本来の打棒を取り戻しつつある。

チームは本拠でメッツ相手にスイープしたのは2019年以来、7年ぶり。両チームとも同じナ・リーグ東地区で下位に沈んでいるが、開幕カード以来となるスイープで浮上の兆しを見せ始めた。