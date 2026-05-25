「服を1000枚捨てたら、人生うまくいった」ファッションエディターが説く“服捨て術”が深すぎた
ファッションが大好きで、常に流行を追い、洋服を買いまくる。でも、なぜか息苦しくてたまらない―‐。
『服捨て 自分を解き放つメソッド』（昼田祥子著、講談社、2026年3月）は、服を捨てたことで本来の人生が見えてきた、ファッションエディター・昼田祥子さんの実録エッセイです。
◆何のために、こんなに服を買うのだろう？
〈給料のほとんどを服に注ぎこみ、貯金どころか20代には借金もあった〉という昼田さん（〈 〉は著書からの引用、以下同）。
〈死ぬほど服が好き〉でファッションエディターになれたのに、今から10年ほど前は、未来に希望が持てず「人生早く終わってほしい」と思っていたそうです。
「服捨て」に踏み切ったのは2016年。きっかけは、たまたま出会ったフリマアプリでした。
前著でベストセラーになった『1000枚の服を捨てたら、人生がすごい勢いで動き出した話』（講談社、2023年）によると、初めてメルカリに出品したのは、義理の父との何気ない会話が発端です。ホコリをかぶっていた使いかけのネイルが約3分で売れたのに、有名ブランドで希少価値の靴が売れ残る事態。そこで昼田さんは考えます。
〈私にとって「価値あるもの」が、世間からすれば「どうでもいいもの」。あんなに夢中で買いに走った私は一体なんだったんだろう?〉。
これが、本当の自分と向き合うきっかけでした。
◆服で武装しているだけだった
最初は〈もう絶対に着ない服〉を出品していましたが、やがて〈いつか着るかもしれない〉服ばかりになってきます。いる、いらない。自問自答するうちに、昼田さんは気づくのです。
〈これを手放してしまったら自分の何かを失いそうで怖いのだ〉
本書『服捨て』の中で、昼田さんは断言します。〈服は“自信を補う鎧”になっていました〉。
流行、オシャレ、ヴィンテージ、プレミア。身に付けているだけで“アガる”アイテムたち。それらは、本当の自分が欲しているものなのか、本心から愛おしいと感じているのか。
結局は、自分らしさを見失っている状態で、他者を意識して武装していただけだと、昼田さんは悟りました。
◆私たちが服を捨てられない理由
服を捨てられない理由は、さまざまありますよね。
〈まだ着られる服が捨てられない〉
〈思い出のものが捨てられない〉
〈いつか着るかもしれない服が捨てられない〉etc.
まだありますが、ここでは〈いつか着るかもしれない服が捨てられない〉を取り上げます。ネットで見て一目惚れして、即ポチして購入したのに、着る機会がなく、ただ眺めているだけの服が、誰にでも数着あるのではないでしょうか。
昼田さんいわく、手放せないのは服ではない、〈抱えているのは未来への不安〉。いつか着るだろう憧れの服があれば、未来への不安はないと、服を通して思い込んでいるのです。
未来への不安をしきりに煽るのは、現代社会の通例で、いつしか私達も未来＝不安だと刷り込まれてしまいました。とはいえ、今、生きている時間も、かつ不安視した未来のはず。
〈捨てることで思考を変えるのです〉と昼田さんは言います。
勇気を出して一度捨ててしまえば、〈モノを減らしても大丈夫だった〉と実感すれば、思い込みをどんどん書き換えられるのです。
◆「私には、これさえあればいい」にたどり着く
服を捨て続けて、昼田さんはふと思ったそうです。
〈私、シャツとパンツがあれば十分かも〉
〈私はこれでいいのかもしれない〉
このフェーズが、
〈自分にとっての中心核−必要最小限がはっきりすると、軸が定まり、いっそう身軽な感覚が生まれます〉。
本当の自分と、本音の生き方が腑に落ちた瞬間です。他人からどう見られているか、見栄や虚構ではなく、本来の自分が欲している服、ありたい姿はなんなのか。
『服捨て 自分を解き放つメソッド』（昼田祥子著、講談社、2026年3月）は、服を捨てたことで本来の人生が見えてきた、ファッションエディター・昼田祥子さんの実録エッセイです。
◆何のために、こんなに服を買うのだろう？
〈給料のほとんどを服に注ぎこみ、貯金どころか20代には借金もあった〉という昼田さん（〈 〉は著書からの引用、以下同）。
「服捨て」に踏み切ったのは2016年。きっかけは、たまたま出会ったフリマアプリでした。
前著でベストセラーになった『1000枚の服を捨てたら、人生がすごい勢いで動き出した話』（講談社、2023年）によると、初めてメルカリに出品したのは、義理の父との何気ない会話が発端です。ホコリをかぶっていた使いかけのネイルが約3分で売れたのに、有名ブランドで希少価値の靴が売れ残る事態。そこで昼田さんは考えます。
〈私にとって「価値あるもの」が、世間からすれば「どうでもいいもの」。あんなに夢中で買いに走った私は一体なんだったんだろう?〉。
これが、本当の自分と向き合うきっかけでした。
◆服で武装しているだけだった
最初は〈もう絶対に着ない服〉を出品していましたが、やがて〈いつか着るかもしれない〉服ばかりになってきます。いる、いらない。自問自答するうちに、昼田さんは気づくのです。
〈これを手放してしまったら自分の何かを失いそうで怖いのだ〉
本書『服捨て』の中で、昼田さんは断言します。〈服は“自信を補う鎧”になっていました〉。
流行、オシャレ、ヴィンテージ、プレミア。身に付けているだけで“アガる”アイテムたち。それらは、本当の自分が欲しているものなのか、本心から愛おしいと感じているのか。
結局は、自分らしさを見失っている状態で、他者を意識して武装していただけだと、昼田さんは悟りました。
◆私たちが服を捨てられない理由
服を捨てられない理由は、さまざまありますよね。
〈まだ着られる服が捨てられない〉
〈思い出のものが捨てられない〉
〈いつか着るかもしれない服が捨てられない〉etc.
まだありますが、ここでは〈いつか着るかもしれない服が捨てられない〉を取り上げます。ネットで見て一目惚れして、即ポチして購入したのに、着る機会がなく、ただ眺めているだけの服が、誰にでも数着あるのではないでしょうか。
昼田さんいわく、手放せないのは服ではない、〈抱えているのは未来への不安〉。いつか着るだろう憧れの服があれば、未来への不安はないと、服を通して思い込んでいるのです。
未来への不安をしきりに煽るのは、現代社会の通例で、いつしか私達も未来＝不安だと刷り込まれてしまいました。とはいえ、今、生きている時間も、かつ不安視した未来のはず。
〈捨てることで思考を変えるのです〉と昼田さんは言います。
勇気を出して一度捨ててしまえば、〈モノを減らしても大丈夫だった〉と実感すれば、思い込みをどんどん書き換えられるのです。
◆「私には、これさえあればいい」にたどり着く
服を捨て続けて、昼田さんはふと思ったそうです。
〈私、シャツとパンツがあれば十分かも〉
〈私はこれでいいのかもしれない〉
このフェーズが、
〈自分にとっての中心核−必要最小限がはっきりすると、軸が定まり、いっそう身軽な感覚が生まれます〉。
本当の自分と、本音の生き方が腑に落ちた瞬間です。他人からどう見られているか、見栄や虚構ではなく、本来の自分が欲している服、ありたい姿はなんなのか。