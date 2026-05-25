レンジでオムレツが作れるなんて！ ダイソーで220円だけど“確実に元が取れる”、朝の時短の救世主
なにかと忙しい朝。朝食をしっかり食べたいのはやまやまですが、時間をかけて作っている暇がなく、さらにこれからの時期は火を使うのも億劫に……。
けれどやはり炭水化物だけでなくタンパク質も一緒に摂るのが理想ですよね。そんな願いを叶えてくれるアイデアグッズをダイソーで発見。なんとバタバタの朝でも手軽に電子レンジで卵料理が作れてしまうんです。
◆電子レンジでオムレツが完成するって本当？
ダイソーの「レンジで簡単！オムレツ」（税込220円）は、溶き卵と具材をケースに入れて電子レンジで温めるだけで簡単にオムレツが作れるという画期的なアイテム。220円商品ですが、買う価値あり！
少し大きな半月型の容器はオムレツを思わせるイエローカラー。耐熱温度は140℃ですが、食器洗い機・食器乾燥機の使用はNGです。
◆具材を混ぜて注ぐだけ！ 短時間で美味しいオムレツが
さっそく作ってみることに。
まずはボウルに卵2個と水または牛乳大さじ2杯を入れて溶きほぐします。味付けは自分の好みでOK。筆者は小さく切ったハムとチーズを入れ、塩とこしょうで味をつけました。
容器を開き、片面に液を流し込みます。
◆2分弱であっという間に完成！
700Wのレンジで1分加熱します。我が家は600Wなので、プラス10秒して1分10秒加熱してみました。
一度レンジから取り出して卵の固まっている部分とそうでない部分を適度に混ぜ、再びフタをしてさらに700Wで30秒加熱。ここでも10秒足して40秒加熱しました。
あっという間に完成！
かかった時間はたったの2分弱。一度かき混ぜはしますが、それ以外は電子レンジにかけてひたすらほったらかしなので手間いらず。とても手軽にオムレツを作ることができました。
◆子どもたちからも大好評♪ 火を使わずに済むのも嬉しい！
子どもたちに食べてもらったところ、「おいしい！」を連発しながらあっという間に平らげてくれました。相当気に入ったようでおかわりコールが……。2つ目のオムレツも間髪入れずに作ることになったものの、簡単なので全く苦ではありません。
入れる具材や調味料で自在にアレンジできるため、「今日は何を入れよう？」とワクワク。刻んだほうれん草やツナを入れたり、作りすぎてしまった味付けそぼろのリメイクメニューにもよさそうです。火を使わないので、子どものお手伝いメニューにもぴったり。
オムレツはするんとお皿に乗せることができ、容器にこびりつくことがなく洗うのも手間いらず。使うのもお手入れも簡単なので自然と出番が多くなり、確実に220円以上の働きをしてくれています。
朝食はもちろん、お弁当作りにも重宝。電子レンジでオムレツを作っている間に他の作業をこなすことができ、忙しい朝の時間を効率よく回すのに一役買ってくれています。
すでに筆者にとって最高の相棒となりつつある神グッズ。みなさんも「レンジで簡単！オムレツ」の力を借りて、美味しく手軽な卵生活を始めてみませんか？
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
けれどやはり炭水化物だけでなくタンパク質も一緒に摂るのが理想ですよね。そんな願いを叶えてくれるアイデアグッズをダイソーで発見。なんとバタバタの朝でも手軽に電子レンジで卵料理が作れてしまうんです。
◆電子レンジでオムレツが完成するって本当？
少し大きな半月型の容器はオムレツを思わせるイエローカラー。耐熱温度は140℃ですが、食器洗い機・食器乾燥機の使用はNGです。
◆具材を混ぜて注ぐだけ！ 短時間で美味しいオムレツが
さっそく作ってみることに。
まずはボウルに卵2個と水または牛乳大さじ2杯を入れて溶きほぐします。味付けは自分の好みでOK。筆者は小さく切ったハムとチーズを入れ、塩とこしょうで味をつけました。
容器を開き、片面に液を流し込みます。
◆2分弱であっという間に完成！
700Wのレンジで1分加熱します。我が家は600Wなので、プラス10秒して1分10秒加熱してみました。
一度レンジから取り出して卵の固まっている部分とそうでない部分を適度に混ぜ、再びフタをしてさらに700Wで30秒加熱。ここでも10秒足して40秒加熱しました。
あっという間に完成！
かかった時間はたったの2分弱。一度かき混ぜはしますが、それ以外は電子レンジにかけてひたすらほったらかしなので手間いらず。とても手軽にオムレツを作ることができました。
◆子どもたちからも大好評♪ 火を使わずに済むのも嬉しい！
子どもたちに食べてもらったところ、「おいしい！」を連発しながらあっという間に平らげてくれました。相当気に入ったようでおかわりコールが……。2つ目のオムレツも間髪入れずに作ることになったものの、簡単なので全く苦ではありません。
入れる具材や調味料で自在にアレンジできるため、「今日は何を入れよう？」とワクワク。刻んだほうれん草やツナを入れたり、作りすぎてしまった味付けそぼろのリメイクメニューにもよさそうです。火を使わないので、子どものお手伝いメニューにもぴったり。
オムレツはするんとお皿に乗せることができ、容器にこびりつくことがなく洗うのも手間いらず。使うのもお手入れも簡単なので自然と出番が多くなり、確実に220円以上の働きをしてくれています。
朝食はもちろん、お弁当作りにも重宝。電子レンジでオムレツを作っている間に他の作業をこなすことができ、忙しい朝の時間を効率よく回すのに一役買ってくれています。
すでに筆者にとって最高の相棒となりつつある神グッズ。みなさんも「レンジで簡単！オムレツ」の力を借りて、美味しく手軽な卵生活を始めてみませんか？
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。