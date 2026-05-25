◇セ・リーグ 中日3―5広島（2026年5月24日 バンテリンドーム）

中日はリーグ最多16度目の逆転負けで2連敗し両リーグ最速の30敗に到達した。今季ワーストを更新する借金15に膨れ、井上監督は「（先発の高橋宏は）守りに入ってしまったか、慎重になりすぎたか」と悔やんだ。

指揮官が振り返ったのは高橋宏が6回に一挙5失点した場面。菊池に2ランを浴び、その後2死満塁で持丸に3点二塁打。5回2/3を5失点でリーグワースト6敗目と沈んだ。

エースの不振に引きずられるように、チームは下降線をたどる。借金15を抱えてセ・パ交流戦に向かうのは、23年の同12を更新する球団ワースト。球団創設90周年の節目で、また不名誉な記録にまみれた。

4カード連続負け越しで、最下位でセ・パ交流戦に入るのは23年以来3年ぶり。26日からの楽天3連戦（バンテリン）で巻き返したい。 （湯澤 涼）

▼中日朝田憲祐球団本部長 主力のケガがありましたが、ラインアップを見ても他球団にそこまで劣っているとは思っていないし、救援陣が厳しい状況で負けがこんでいますが、交流戦から巻き返して、ケガ人も順次帰ってきますし、チームが上向くことを願っています。（井上監督は）苦心しながらかじ取りをしています。球団としては、これまで以上に緊密に連係し一戦一戦戦っていきます。