新井恵理那、運転免許証が「美人すぎる」と話題
フリーアナウンサーの新井恵理那（36）が24日、自身のインスタグラムを更新し、第一種普通自動車免許を取得したことを報告した。免許取得後にはさっそく初運転にも挑戦し、家族の反応についてもユーモアたっぷりにつづっている。
【写真あり】免許証が「美人すぎる」 新井恵理那が公開！
新井は「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜!!やったーっっっ」と喜びいっぱいに報告。投稿では、交付された運転免許証の写真も公開した。
さらに、「実は数年前に、わたし名義で車を購入して保有していたのに、免許は持っていないというチグハグな状態で…（家族が運転して使っていました。笑）」と、これまでの意外な状況も告白。車は所有していたものの、自身では運転できなかったというエピソードを明かした。
免許取得後は、すぐに初ドライブへ出かけたという。新井によると、同乗した母親の方が緊張していたといい、父親へLINEで報告した際には、「お、、おめでとう、、あせらずゆっくり 安全第一でね」と、娘の運転を心配するような返信が届いたという。
このやり取りについて新井は、「もういい歳なのに、いくつになっても子は子なのでしょうね笑」とコメント。「“安全運転”この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います」と、安全運転への思いをつづった。
投稿にはファンから、「運転免許証の写真、美人すぎるでしょ」「免許証の写真でもちゃんと綺麗」「おめでとうございます 楽しいカーライフを送ってくださいね」「お写真写りが綺麗です」など、多くのコメントが寄せられている。
【写真あり】免許証が「美人すぎる」 新井恵理那が公開！
新井は「おかげさまで、第一種普通自動車免許を取得しました〜!!やったーっっっ」と喜びいっぱいに報告。投稿では、交付された運転免許証の写真も公開した。
免許取得後は、すぐに初ドライブへ出かけたという。新井によると、同乗した母親の方が緊張していたといい、父親へLINEで報告した際には、「お、、おめでとう、、あせらずゆっくり 安全第一でね」と、娘の運転を心配するような返信が届いたという。
このやり取りについて新井は、「もういい歳なのに、いくつになっても子は子なのでしょうね笑」とコメント。「“安全運転”この4文字をいつも心に留めて、これからドライブを楽しんでいきたいと思います」と、安全運転への思いをつづった。
投稿にはファンから、「運転免許証の写真、美人すぎるでしょ」「免許証の写真でもちゃんと綺麗」「おめでとうございます 楽しいカーライフを送ってくださいね」「お写真写りが綺麗です」など、多くのコメントが寄せられている。