ドジャースなどで活躍し、2度のワールドシリーズ制覇を経験したクリス・テーラー外野手（35）が24日（日本時間25日）、自身のインスタグラムを更新し、現役を引退することを発表した。

同外野手は投稿の冒頭で「混乱を晴らす」としたうえで「私は正式に人生を捧げた試合から引退することにしました」と表明した。

テーラーは今月22日（同23日）にマイナーリーグの公式サイトに現役引退選手として公示された。翌23日（同24日）に米報道で「クリス・テイラーは引退について考えを変え、左手前腕骨折でマイナーリーグのILに登録されました」と報道されたことから、現役引退を撤回したものと見られていた。

テーラーは野球人生を支えてくれた家族や周囲の様々な人物、そして熱烈な声援を送ってくれたファンへの感謝の思いを投稿。そのうえで「何よりも、私のナンバーワンでいてくれた妻メアリーに感謝。あなたは私たちの家族のためにステップアップし、私の夢を最後まで見させてくれた」と愛妻への思いを記し「人生の次のチャプターを息子たちと一緒に始めるのが待ち遠しい」と結んだ。

テーラーは2012年のMLBドラフト5巡目（全体161位）でマリナーズに指名され、14年にメジャーデビュー。16年シーズン途中にトレードでドジャースに加入して以降は昨季途中まで在籍した。複数ポジション守れるユーティリティー選手としてチームに貢献し、20、24年と2度、ワールドシリーズ制覇に貢献した。

25年5月にドジャースを事実上の戦力外であるDFA（メジャー40人枠から外す措置）となると、エンゼルスとマイナー契約。今季もエンゼルス傘下3Aでプレーしていたが、32試合で打率.255、0本塁打、15打点でメジャー昇格は果たせなかった。

MLB通算成績は、1123試合に出場して、860安打を放ち打率.248、110本塁打、443打点、91盗塁。