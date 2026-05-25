迷惑恩返しスローライフギャグ！『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが』、第1巻が5/22発売
KADOKAWAは、「カドコミ」で連載中の漫画『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』(漫画：尽／原作：十一屋翠)を2026年5月22日(金)に発売した。
■『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』
漫画：尽
原作：十一屋 翠
反抗期真っ盛りの聖剣×平凡な主人公が送る迷惑恩返しスローライフギャグ！
「カクヨム」で話題の原作、待望のコミカライズ。
＜あらすじ＞
「おはようございます。先日勇者から助けて頂いた聖剣です」
そう言って我が家にやって来たのは剣だった──。
彼女にフラれてヤケ酒を飲み歩いていた青年アレン。
彼は町に安置されていた伝説の「聖剣」を引き抜こうとしている若者に、酔った勢いで言い掛かり同然の説教をして追い返してしまう。
だが、若者の正体はなんと本物の勇者で、聖剣は未熟な彼に引き抜かれずに済んだ礼をしたいと言い出した。
「お礼の品を用意しました。今朝討伐したての新鮮な魔王です」
反抗期真っ盛りの聖剣が、奇想天外な恩返しと共に家に住みつく!?
平穏に暮らせそうで暮らせないスローライフ!?ギャグストーリー待望の第1巻！
○登場人物
■アレン
聖剣が安置されている町の住人で、特殊能力も才能もないごく普通の人間。本編における主人公……ではあるがツッコミポジションでもある。
■マイトキャリバー(自称聖剣)
通常の鍛冶では不可能な刀身に、神の紋章が装飾として刻まれた聖剣(自称)。力こそ全てを制するという魔族に近い嗜好をしており、力無き正義は無意味。強力な武具を振るうには使い手自身にも相応の格(強さ)が必要と考えている。なので、弱い魔王程度が相手で自分を頼るなとも思っている。
■マルリアンナ
突如、町を襲ってきた魔族の少女。その正体は──？
○本編紹介
○特典情報
ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド
メロンブックス：描き下ろしイラストカード
電子書籍(全サイト共通)：4P描き下ろし漫画
※特典はなくなり次第終了となる。
※特典に関するお問い合わせは各店舗にて。
○書誌情報
■『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』
漫画：尽
原作：十一屋翠
発売日：2026年5月22日(金)
定価：924円(本体840円＋税)
判型：B6判
ページ数：204ページ
■『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』
漫画：尽
原作：十一屋 翠
反抗期真っ盛りの聖剣×平凡な主人公が送る迷惑恩返しスローライフギャグ！
「カクヨム」で話題の原作、待望のコミカライズ。
＜あらすじ＞
「おはようございます。先日勇者から助けて頂いた聖剣です」
彼女にフラれてヤケ酒を飲み歩いていた青年アレン。
彼は町に安置されていた伝説の「聖剣」を引き抜こうとしている若者に、酔った勢いで言い掛かり同然の説教をして追い返してしまう。
だが、若者の正体はなんと本物の勇者で、聖剣は未熟な彼に引き抜かれずに済んだ礼をしたいと言い出した。
「お礼の品を用意しました。今朝討伐したての新鮮な魔王です」
反抗期真っ盛りの聖剣が、奇想天外な恩返しと共に家に住みつく!?
平穏に暮らせそうで暮らせないスローライフ!?ギャグストーリー待望の第1巻！
○登場人物
■アレン
聖剣が安置されている町の住人で、特殊能力も才能もないごく普通の人間。本編における主人公……ではあるがツッコミポジションでもある。
■マイトキャリバー(自称聖剣)
通常の鍛冶では不可能な刀身に、神の紋章が装飾として刻まれた聖剣(自称)。力こそ全てを制するという魔族に近い嗜好をしており、力無き正義は無意味。強力な武具を振るうには使い手自身にも相応の格(強さ)が必要と考えている。なので、弱い魔王程度が相手で自分を頼るなとも思っている。
■マルリアンナ
突如、町を襲ってきた魔族の少女。その正体は──？
○本編紹介
○特典情報
ゲーマーズ：描き下ろしブロマイド
メロンブックス：描き下ろしイラストカード
電子書籍(全サイト共通)：4P描き下ろし漫画
※特典はなくなり次第終了となる。
※特典に関するお問い合わせは各店舗にて。
○書誌情報
■『先日勇者から助けて頂いた聖剣ですが 1』
漫画：尽
原作：十一屋翠
発売日：2026年5月22日(金)
定価：924円(本体840円＋税)
判型：B6判
ページ数：204ページ