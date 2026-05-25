オリジナルコミック『今、晒してます。』、「めちゃコミック」より配信開始
NTTドコモ・スタジオ＆ライブは、1LDKと共同で立ち上げたオリジナルコミックレーベル「Be yourself」の第3弾作品となる『今、晒してます。』の独占先行配信を、2026年5月22日(金)より「めちゃコミック」にてスタートした。
本作品はFANY Studio製作の同名人気ショートドラマ『今、晒してます。─今度は私が、晒して刻んで奪ってあげる─』を原作とした初のコミカライズ作品となる。
■『今、晒してます。』
【あらすじ】
「デジタルタトゥーは消えないってほんとなんだね」
高校生の時、同級生の沙織・里美・隆二からいじめられ、卑猥な写真をネットに晒された森本優子。写真がきっかけで家族が崩壊し、大学や就職先でも好奇の目に晒される。
10年後、高校の同窓会。優子は自身が経営するホテルで、3人への復讐を実行。至る所に隠しカメラが仕掛けられた会場で、女同士のマウントバトルや泥沼不倫、ホスト狂いなど、「絶対に他人に知られたくない一面」を晒す「復讐生配信」を開始する。
(C)佐藤安佐子/Be yourself(FANY Studio/1LDK)
本作品はFANY Studio製作の同名人気ショートドラマ『今、晒してます。─今度は私が、晒して刻んで奪ってあげる─』を原作とした初のコミカライズ作品となる。
【あらすじ】
「デジタルタトゥーは消えないってほんとなんだね」
高校生の時、同級生の沙織・里美・隆二からいじめられ、卑猥な写真をネットに晒された森本優子。写真がきっかけで家族が崩壊し、大学や就職先でも好奇の目に晒される。
10年後、高校の同窓会。優子は自身が経営するホテルで、3人への復讐を実行。至る所に隠しカメラが仕掛けられた会場で、女同士のマウントバトルや泥沼不倫、ホスト狂いなど、「絶対に他人に知られたくない一面」を晒す「復讐生配信」を開始する。
(C)佐藤安佐子/Be yourself(FANY Studio/1LDK)