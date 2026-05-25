人の性質がわかる西洋占星術にとって月とはどういう存在？【一番わかりやすい はじめての西洋占星術】

西洋占星術の基本！10天体を知ろう！（月）

月

感情や肉体的感覚、日々の暮らし方

私という個性の中のもう一つの側面

象徴するキーワード

感情/感受性/保護/安らぎ/プライベートな領域/内面の意識/母/妻/保護する人/一般大衆/庶民的な人

太陽と対を成す、あなたの個性の根幹的存在。月の解釈は諸説ありますが、「ごくプライベートな素の自分、安心する状況、習慣、感情面での個性」という印象です。太陽が時にその人の成長とともに存在感を増すのに対し、月の性質は幼少期から発揮される場合が多いので、意識せずとも「こういう風に生きていくと安全だ」と幼い(つまり未熟な)時代に学んだスタイル(生存術)とも考えられます。大体の場合、無意識でする行動は月の管轄。ただし、満ち欠けが頻繁な月はうつろいやすい(揺さぶられやすい)側面もあり、解釈に注意が必要な天体でもあります。

月が牡羊座にある

直感に従いすぐ動く即断即決の人

喜怒哀楽が明確で正直な性格。判断や行動を急ぎがちですが、多少のことではへこたれないたくましい人。いいと思ったことには瞬時に反応。短気で自己中心的・競争心が強い面もありますが、勢いのわりにいったん気が済むとケロッとしています。時に言動の思い切りのよさが裏目に出て、本当は丁寧なのに「雑な人、気遣いの足りない人」「ちょっと怖い人」と思われやすい一面も。

月が牡牛座にある

好きなものを愛でて暮らす穏やかな人

良くも悪くものんびりした人。豊かな感性がありますが、それを周囲に対し表現するのは苦手なため、何を考えているかが相手に伝わりにくいかも。好きなものにはとことんこだわり(主に衣食住など日常的なものや美しいもの)、嫌なことは避ける快楽主義者の一面も。積極的な行動は苦手で、より安全な道や、時にじっと我慢することを選択しがちなため、無理を抱え込みやすいでしょう。

月が双子座にある

敏感なアンテナと器用さを持つ人

物事の変化に敏感で繊細。人の気付かない細かいことにも瞬時に反応できる感性を持ちます。気分が変わりやすく、飽きっぽいと見られることも。無意識にアンテナを張ってしまう分、心身が疲れすぎないよう用心が必要。またドライな態度を取りやすく、そのせいで誤解されがち(器用だから簡単にやっているように見える)。頑張っているのに評価されない!と思うなら、原因はそこかも。

月が蟹座にある

愛ゆえに強く、愛ゆえに悩まされる人

感受性が強くロマンチスト。親切でやさしい人柄ですが、感情の揺れが激しく、朗らかで元気な時と落ち込んでネガティブになっている時の差が大きいタイプ。また愛情豊かで保護欲が強く、大事な相手は何としても守ろうとする分、その気持ちが相手に受け入れられないと、深く傷つき、怒りに変わりやすいでしょう。相手との感情的な境界線、客観的な視点の獲得は大きな課題です。

月が獅子座にある

矛盾した感情に揺れる欲の強い人

華やかで大胆なものに憧れる人。誇り高く、包容力のある立派な自分でいようと日々努力しますが、理想が高いがゆえに、しばしばそうなれない自分に傷つき、悩む繊細な一面も。繊細なのに、「うれしくなるとすぐに調子に乗ってしまう」「他人の繊細な面には気付きにくい」という楽観的かつ鈍感な部分もあります。嫉妬心や所有欲も強く、時に手段を選ばない強引な一面も。

月が乙女座にある

何事をも見逃さぬ厳しい目を持つ人

思慮深く鋭敏な感性を持つ人。ものの考え方は現実的で、物事に対して計画的に取り組みます。話を聞く時は常にメモを取るタイプ。細かいところまで目が行き届くため、何をやっても完成度は高いのですが、ときに度を越して神経質になり、批判的な態度を取りがちな一面も。気が利くを通り越して口うるさくなりすぎないように。繊細な分、疲れやすいので、人も自分もいたわりましょう。

月が天秤座にある

「愛される自分」を計算で演じ切る人

人との関係性を重視し巧みに立ち回る、賢く親しみやすい人。愛される立ち位置を見つけるのがうまいですが、ときに相手に合わせるのが普通になって本来の自分を見失いがちに。特に怒りや悲しみなど、ネガティブな感情を表現するのは苦手でしょう。過度の優柔不断、見栄っ張りには気を付けて。美しいもの、心地いいものを楽しむ感覚にも秀でているので、芸術や贅沢が癒しになりそう。

月が蠍座にある

不屈の精神と情念を内に秘めた人

鋭い洞察力と強い信念を持つ人。物事に対して堅実で、本来保守的な性格ですが、必要とあれば思い切った挑戦も辞さない強さがあります。心身が強く無理もためらいません。同時に感情面は激しく、嫉妬心や執着心も強いタイプですが、それを隠したがります。自分のプライベートを見せたがらないかも。自分に求めるものが高く、「自分は足りない、恵まれていない」と思いやすい面も。

月が射手座にある

知性と野性味を併せ持つ大雑把な人

明るく屈託のない人。大らかで楽天的なものの考え方をし、知識欲が強く好奇心も旺盛。しかし同時に思考や行動が大雑把で、情熱的に取り組んでも、あっという間に熱が冷めるなど気分の変わりやすさも目立ちます。動きの乱暴さ、言葉選びの適当さで周囲を傷つけることも多そう。自由さをうまく活用できれば誰とでも親しめる人、そうでないと信用ならない雑な人に。

月が山羊座にある

何でも自分で決めたい自己完結の人

真面目で責任感が強く、物事を深く突き詰めて考える人。合理的に物事を判断し感情に流されることを避けようとします。問題には先回りして対策を取りたいタイプ。慣れたことを好み、同じ習慣の中で暮らすと安心するでしょう。自分で判断し、自分で成し遂げたい独断型で、人の意見を聞くのは苦手。結果を求めすぎて人の気持ちを考えないところ、自分にも人にも無理を強いる傾向にはご用心を。

月が水瓶座にある

友愛的でプライバシーを重要視する人

新しいこと、型にはまらないことに興味を持ち、「人と違う自分でいたい」という思いを抱えている人。知的で向学心も強く、偏見なくフレンドリーにいろいろな人とかかわるタイプです。同時に個人主義的で、必要以上にプライバシーを侵されることは好みません。感情面でもドライな傾向。「普通であること」にどこか否定的で、一般的な価値観、幸せを避けがちな一面も。

月が魚座にある

繊細で傷つきやすく保護欲を誘う人

感受性が強くデリケートな気質。同情心が厚く純粋で、芸術的な感性に秀でますが、物事を感覚的にとらえる傾向が強いので、具体的に考えて行動に起こすのが苦手な一面も。また、人を信じやすい分、周囲の影響も受けやすいでしょう。どういう相手と付き合うかに慎重さが必要です。揺さぶられやすい感性は心身を疲弊させやすいので、人や物事との適切な距離感を覚えましょう。

【出典】『一番わかりやすい はじめての西洋占星術 』著：アストロカウンセラーまーさ

