仕事で使う電卓が欲しかった夫。電卓ならなんでもいい。こだわりは特にない。そう妻に相談したところ、納品されたのは⋯⋯？

Xユーザーの「がぶ」さんがこのほど投稿した“デコ電卓”が話題を集めています。

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■ ギャル妻が全力で作った「デコ電卓」受け取った夫の反応は？

がぶさんが「夫が仕事で使う電卓がほしい、特にこだわりはないと言うのでこちらを納品」というコメントとともに投稿したのは、一台の電卓。

しかしただの電卓ではありません。ディスプレイとキー以外のほとんどすべての部分にキラキラ輝くストーンが貼られた、平成の息吹をこれでもかと感じる「デコ電卓」です。

夫に代わって妻のこだわりが詰め込まれた「デコ電卓」は、Xで5.8万件を超すいいねを獲得。コメント欄には「デコり技術が素晴らしい」「すげえ、キーとキーの隙間にも一粒ずつぎっしりとデコられてる」「めっちゃ欲しい…」といった声が多数寄せられています。

一緒に出かけた際に、夫さんの仕事用の電卓を見に行ったというがぶさん。しかし夫さんは特にこだわりがなかったため「じゃあデコっちゃおう」という発想になり、適当なものを買って画像の通りデコり、渡したそうです。ギャルすぎる！

仕事と育児の合間を縫い、4〜5日ほどかけて制作。貼られているのはお気に入りのオーロラストーンとのことで「角度によって色が変わるところがポイントです♡」とがぶさんは話します。

いくらこだわりがないとはいえ、まさかこんなハイクオリティな「デコ電卓」が出てくるとは、夫さんも思わなかったに違いありません。

さぞ面食らったに違いないと思いきや「『すげ〜！！かわい〜！！』って感じでテンション上がってました（笑）」とがぶさん。さすがはギャルの夫です。

ただ気になるのは「仕事で使う電卓」という点。夫さんはよくても、職場は大丈夫なのでしょうか⋯⋯？

■ 夫さんが勤めているのは昭和の雰囲気を残す会社 デコ電卓は大丈夫だったのか

がぶさんにうかがってみると、夫さんが働いているのは“ゾス系”などと呼ばれる、気合・根性といったマインドを大切にする、昭和的な雰囲気の体育会系企業。ただ社員の年齢層は若いため、お堅い職場というわけでもないそう。

「夫は普段服装や持ち物はシンプルなので、イメージと違うド派手な電卓に職場の方からは驚かれたようです」（がぶさん）

ちなみにデコ電卓について、夫さんが他の社員に「妻が作った」と伝えたところ「やっぱり奥さんギャルなんですね」と納得されたそうです。

これまでがぶさんがデコってきたのは自分の持ち物ばかりで、夫さんの持ち物をデコったのは今回の電卓が初めて。

今後デコってみたい夫さんの持ち物はあるかと聞いてみたところ「スマホケースやイヤホンケースなどはデコりやすいのでそのうちやってみたいと思います」と話してくれました。

一見するとただ派手なだけのデコ電卓ですが、一発で持ち主が分かるという点では、大勢の人がいる会社で使うにはぴったりかもしれません。

何より仕事でミスをしても、かたわらにデコ電卓があれば「ま、なんとかなるっしょ」とギャルマインドで乗り切れる気がします。

体育会系のマインドとギャルのマインド。この2つを兼ね備えている会社員って、敵無しなのでは⋯⋯？

＜記事化協力＞

がぶさん（@wanwan_bokujo）

（ヨシクラミク）



Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By ヨシクラ ミク | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026052501.html