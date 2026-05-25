東京都大田区は今夏から、区内の小中学校３４校で、気温や湿度などを基にした「暑さ指数」を自動で計測するシステムの実証実験を始める。

屋外授業などの可否を迅速に判断し、熱中症予防につなげるのが狙いだ。区は「正確に数値を観測でき、教員の負担軽減にもなる」と期待している。（高田悠介、長谷裕太）

「今夏も大変な暑さが想定されている。実証実験を通じて熱中症から子供たちを守りたい」。大田区の鈴木晶雅区長は２１日の記者会見で、そう力を込めた。

区が導入するのは、自動車部品メーカー「ニフコ」（神奈川県横須賀市）が昨年開発した「熱中症予防対策システム」。校庭や体育館などにセンサーを設置すれば、自動的に気温や湿度、暑さ指数を計測してくれる。データは５〜１５分おきにインターネットのクラウド上に送られ、職員室のパソコンや教員に配備されたタブレット端末で確認できる仕組みだ。

暑さ指数が運動の中止の目安となる３１以上になった場合、警告メールが届く機能もあり、受信した場合は体育の授業や部活動、屋外行事を中止するという。

暑さ指数は、環境省が専用サイトで全国各地の数値を公表している。しかし、都内の観測地点は、「東京」「練馬」「八王子」「三宅島」など１１か所のみだ。

このため、都は２０２２年７月に策定した「熱中症対策ガイドライン」で、学校側に暑さ指数を測定するよう求めているが、教職員が頻繁に校庭や体育館に出向かなければならず、大きな負担になっていた。

区イノベーション事業担当課の中谷建文課長は「システムを使えば、いつでもどこでもデータを確認できる。児童生徒や保護者に授業や部活の中止を説明する際にも客観的な数値を提示でき、教員の心理的負担も減らせる」と話す。

区は６月以降、システムの導入を希望する３４校に順次配備する。設置の初期費用は約３０万円で、維持費は月１万円ほど。今年度はニフコ側が費用を負担するという。区は実証実験の結果を踏まえ、来年度以降、本格導入するかどうか決める。

他の自治体も対策

気象庁や環境省によると、都内では昨年６〜８月に最高気温が３５度以上の猛暑日が２５日間、３０度以上の真夏日は６９日間あった。暑さ指数が３１以上の日数も「東京」で４２日に上った。

今夏も厳しい暑さが予想されており、他の自治体も学校現場での対策強化に乗り出している。

豊島区は今夏、区立の各小学校に冷水器を設置する。区教育委員会学校施設課によると、児童生徒の滞在時間が長い区立中や学童保育には、すでに冷水器が配備されているが、小学校は２２年度に改築した１校のみにとどまっていた。

暑い時期は、児童が午前中に水筒の飲み物を飲み干してしまうとして、保護者から設置を求める声が多く上がっていたという。同課の大木洋一課長は「冷たい水は体温を下げる効果がある。水筒にある飲料水の飲み控えを防ぐことにもつながる」と話している。

三鷹市は７月から、市立小学校全１５校の児童計約９２００人に、ランドセルの背中部分に付ける保冷剤付きのパッドを配布する。

市教委学務課によると、都内の自治体では初の試みで、新たに各教室に小型冷凍庫も設置し、登校時は自宅で、下校時は教室の冷凍庫でパッドを冷やしてもらう計画だ。来年度以降も新１年生に配布するという。

各小学校の教室にはエアコンが設置されているが、登下校時の熱中症対策が課題となっていた。同課の久保田実課長は「朝から暑い日も多い。少しでも児童の体の負担を減らしていきたい」と話した。

◆暑さ指数＝熱中症の予防を目的として米国で提案された指標。気温、湿度、日差しの強さなどを取り入れて算出される。日本スポーツ協会の指針では、２８以上３１未満は「厳重警戒（激しい運動は中止）」、３１以上は「運動は原則中止」としている。環境省と気象庁は、３３以上になると予測される場合、主に都道府県別に「熱中症警戒アラート」を出している。