【ワシントン＝中根圭一】米首都ワシントンでトランプ大統領が出席したホワイトハウス記者会主催の夕食会会場のホテルに武装した男が侵入する襲撃未遂事件が起きてから、２５日で１か月となる。

その後も相次ぐ銃による事件を口実に、トランプ氏はホワイトハウス敷地内で「ボールルーム（宴会場）」の建設を進めている。ただ、トランプ氏が好む建造物の計画に対し、批判が集まっている。

夕食会襲撃事件も口実に

「ワシントンで最も美しい建物になるだろう」。トランプ氏は１９日、宴会場の建設現場を訪れ、パルテノン神殿をほうふつとさせる外観イメージを示しながら説明した。

宴会場は大規模な催しを開くための施設で、約８３６０平方メートルの総面積に約１０００人を収容できるという。１９０２年に建造され歴史的価値のあるホワイトハウス東棟を解体し、跡地に建設中だ。

トランプ氏は宴会場の建設費約４億ドル（約６４０億円）を自身や支持者らの寄付で賄うと説明してきた。しかし、「国家安全保障」を理由に、屋上に無人機基地を設け、防弾・監視システムなどを完備した施設にすると発表。整備・運用費約１０億ドル（約１６００億円）は政府の必要経費だとし、議会に拠出を求めた。

国民の血税も使おうとする姿勢には反発が強まる。民主党は「電気料金よりもトランプ氏のエゴを選ぶのか」と批判。１１月の中間選挙で物価高が争点となる中、身内の共和党からも「時代錯誤」（トム・ティリス上院議員）との声が上がる。

建設の是非を巡り法廷闘争にも発展しているが、トランプ氏は意に介さない。２３日にもホワイトハウス近くで発砲事件が起きたことを受け、「最も安全で頑丈な空間を整備するのがいかに重要なのかを物語っている」とＳＮＳに投稿し、必要性を強調した。