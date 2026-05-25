◇ナ・リーグ ドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日 ミルウォーキー）

ドジャースのカイル・タッカー外野手（29）が24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に「4番・右翼」で先発出場。2安打2打点の活躍でチームの連勝に貢献した。

初回2死一塁の第1打席で二塁打を放つと、1−1で迎えた5回無死一、二塁の第3打席は継投したばかりの相手2番手左腕・ドロハンのシンカーを狙って右翼線に運ぶ適時三塁打とし、2者生還。2点を勝ち越し、これが決勝打となった。

試合後、タッカーは「ヤマ（山本）が素晴らしい投球をして、試合が進む中で、こちらに巡ってきたチャンスをしっかり生かして得点できた。すごく良い形で進んだと思う」と試合展開を笑顔で振り返った。

適時三塁打については「打球がコーナー方向に転がっていくのが見えたから、“行けるかも”と思った。それで走りながら様子を見て、三塁まで行けると思ったから行った感じだね」とうなずいた。

ドジャース移籍1年目は開幕から、なかなか調子が上がらなかったがようやく本来の打撃が見えはじめ「最近はアプローチやスイングがかなり良くなってきたと思う。もう少し長くボールの内側に入っていたい気持ちはあるけど、四球やヒットが出ていて、特に走者がいる場面で打点も挙げられているなら、それは受け入れるよ」と手応えを口にする。

ロバーツ監督も「数字を細かく見たわけじゃないけど、ここ数週間は追いかける球がかなり減っていると思う。良いカウントを作れているし、より質の高いコンタクトができている」と復調を喜び「メカニクスもより安定して、自分の理想に近づいていると思う。でも、まだもっとできると思っているし、本人も完璧とは感じていないはず」とさらなる爆発に期待を寄せた。