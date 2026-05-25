明日の『風、薫る』“りん”見上愛と“直美”上坂樹里、緊急手術発生で介助へ入る
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第9週「夕映え」（第42回）が5月26日に放送される。
【写真】見習い生が看病婦に看護を教えることに『風、薫る』第42回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第42回あらすじ
千佳子（仲間由紀恵）の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りんや直美たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。
そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】見習い生が看病婦に看護を教えることに『風、薫る』第42回より
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
千佳子（仲間由紀恵）の手術が成功したことを受け、病院の意向で、りんや直美たち見習い生が、フユ（猫背椿）ら看病婦に看護を教えることとなった。
そんなある日、男性が重傷を負って運ばれ、緊急手術が行われることに。今井（古川雄大）と黒川（平埜生成）の指示で、りんと直美は手術介助に入ることになる…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。