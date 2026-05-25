宿泊者抽選でサイン入りパンフレット！ 和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」

記事ポイント 市内宿泊者を対象に、抽選で出演者直筆サイン入りパンフレットが当たるキャンペーンを実施会場外広場では和歌山県産食材を使ったグルメが楽しめるキッチンカーマルシェを開催公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になる特典を実施 市内宿泊者を対象に、抽選で出演者直筆サイン入りパンフレットが当たるキャンペーンを実施会場外広場では和歌山県産食材を使ったグルメが楽しめるキッチンカーマルシェを開催公演チケット提示で和歌山市観光土産品センターの商品が10%割引になる特典を実施

2026年6月20日（土）・21日（日）の2日間、和歌山ビッグホエールにて「プリンスアイスワールド和歌山公演」が開催されます。

和歌山市役所 観光課は、公演にあわせた4つの特別企画を実施し、フィギュアスケートの観覧と組み合わせて和歌山の食・物産・観光を体感できる機会を用意しています。

宿泊キャンペーンや地元グルメ、お土産割引など、公演前後を和歌山ならではのコンテンツで彩る構成です。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」





開催日：2026年6月20日（土）・21日（日）会場：和歌山ビッグホエール主催：和歌山市役所 観光課問い合わせ：TEL 073-435-1234 ／ MAIL kanko@city.wakayama.lg.jp

「プリンスアイスワールド和歌山公演」は、和歌山ビッグホエールを舞台に2日間にわたって繰り広げられるフィギュアスケートショーです。

和歌山市役所 観光課は、公演にあわせて市内宿泊者向けキャンペーン・物産PR・キッチンカーマルシェ・土産品割引の4企画を並行して実施します。

公演チケットを持った来場者が和歌山の食や物産に触れられるよう、会場内外にわたる複数の接点が設けられています。

出演者と同じ「和歌山の味」を来場者が購入・体験できる仕掛けも含まれており、地域の魅力を発信する機会として位置づけられています。

市内宿泊者限定プレゼントキャンペーン

公演開催日に和歌山市内の宿泊施設へ宿泊した来場者を対象に、会場内の観光案内所ブースで応募を受け付けます。

抽選で当選した方には、出演者による直筆サイン入りパンフレットがプレゼントされます。

数量限定のため当選者のみへの提供となっており、詳細は和歌山市の公式ホームページに掲載されています。

出演者控室の和歌山物産コーナー





出演者控室内には「和歌山物産コーナー」が設置され、和歌山ならではのスイーツ・加工品・農産品などが並びます。

出演者に提供される和歌山産品の一部は、会場外のキッチンカーマルシェおよび和歌山市観光土産品センターでも購入できるため、来場者も同じ品を手に取ることができます。

会場外キッチンカーマルシェ





和歌山ビッグホエールの会場外広場では、公演当日にキッチンカーマルシェが開催されます。

和歌山県産食材を一部使用したグルメメニューのほか、軽食やスイーツなど幅広いラインナップが提供されます。

出演者控室に用意される和歌山産品の一部も会場外で販売される予定で、公演観覧の前後に立ち寄れる構成です。

和歌山市観光土産品センターの割引特典





和歌山市一番丁3番地に位置する和歌山市観光土産品センター（営業時間：午前9時〜午後6時）では、6月19日（金）から21日（日）の3日間、公演チケットを提示した来場者を対象に10%割引特典が実施されます。

出演者へ提供される和歌山産品の一部も取り扱われており、公演の記念として和歌山ならではのお土産を購入できます。

割引期間は公演前日の6月19日（金）から始まるため、前日入りして和歌山を訪れる場合にも活用できます。

センターの詳細情報は公式サイトに掲載されています。

「プリンスアイスワールド和歌山公演」にあわせた4つの特別企画は、観覧チケット1枚で会場内外の和歌山体験が広がる構成です。

直筆サイン入りパンフレットの応募は数量限定のため、市内宿泊者は会場内観光案内所ブースへの早めの立ち寄りが有効です。

和歌山市観光土産品センターの10%割引は6月19日から3日間にわたって適用されます。

和歌山市「プリンスアイスワールド和歌山公演」の紹介でした。

よくある質問

Q. 市内宿泊者限定キャンペーンの応募場所はどこですか？

A. 公演会場である和歌山ビッグホエール内の観光案内所ブースで受け付けています。

応募は公演開催日に和歌山市内の宿泊施設へ宿泊した方が対象です。

Q. 和歌山市観光土産品センターの割引はいつからいつまで有効ですか？

A. 6月19日（金）から21日（日）の3日間、公演チケットを提示することで10%割引が適用されます。

公演前日の19日から利用できるため、前日入りでの観光にも対応しています。

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